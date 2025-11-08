"Я в підвалі": Полякова показала, як ховалася від російських ракет (фото)

Українська співачка Оля Полякова під час нічної масованої атаки росіян на Україну ховалася в підвалі свого будинку. У ніч на 8 листопада ворог запустив сотні повітряних цілей.

Артистка вийшла на зв'язок в Instagram, опублікувавши відео з підвалу, де переховувалася від комбінованої атаки ЗС РФ.

Зірка показала, як облаштувала спальне місце, аби не залишатися на пʼятому поверсі будинку, де більш небезпечно.

"Ну що, пупсики, щоб ви розуміли — я у себе в підвалі. У мене тут матраци на підлозі. Тут трошки страшно, але я думаю, що на п'ятому поверсі страшніше. Всім нам здоров'я", — звернулася Оля Полякова до підписників.

Обстріл України 8 листопада

Згідно із заявою Повітряних сил ЗСУ, противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування. ППО збито/подавлено 415 повітряних цілей.

У Дніпрі ЗС РФ влучили в житловий будинок. Відомо про трьох загиблих та постраждалих. У Києві внаслідок удару БПЛА здійнялася пожежа, яку до ранку ліквідували. У низці регіонів звучали вибухи. Зокрема, у Горішніх Плавнях введено режим надзвичайної ситуації.

