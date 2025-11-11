"Быстро завтракаем, чтобы не мешать": украинка показала, как живет в лагере для беженцев в Норвегии
Украинская девушка Лиза, которая сейчас находится в лагере для беженцев в Норвегии, показала, как проходит ее день. Она рассказала, что уже живет "на чемоданах" — готовится к переезду в коммуну, но несмотря на это находит время для настольных игр, прогулок и вечеров у костра.
О своей повседневности украинка с ником heej_liza поделилась в TikTok.
"После завтрака мы начинаем уборку и упаковку чемоданов, потому что скоро нам переезжать в коммуну. Нам захотелось заблаговременно это все упаковать", — подчеркнула она.
По словам женщины, ее типичный день начинается около 9-10 утра. Когда кухня свободна, она быстро готовит завтрак, чтобы не мешать другим семьям.
После уборки украинцы собираются вместе, чтобы играть в настольные игры. Впоследствии выходят на прогулку, берут с собой чай или перекус.
"На этот раз нам захотелось разжечь костер и пожарить сосиски", — рассказала она.
Вечером женщина посвящает время изучению норвежского языка, чтобы легче адаптироваться к жизни после переезда.
Беженцы в Норвегии
Отметим, что в Норвегии беженцы сначала живут в мутаке — временном лагере приема, где ожидают распределения, а затем переезжают в коммуну, то есть местную административную единицу, которая отвечает за их дальнейшее размещение, обучение норвежскому языку, социальные услуги и интеграцию в общество.
