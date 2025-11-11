"Швидко снідаємо, щоб не заважати": українка показала, як живе в таборі для біженців у Норвегії
Українська дівчина Ліза, яка нині перебуває в таборі для біженців у Норвегії, показала, як проходить її день. Вона розповіла, що вже живе "на валізах" — готується до переїзду в комуну, але попри це знаходить час для настільних ігор, прогулянок і вечорів біля вогнища.
Про своє повсякдення українка з ніком heej_liza поділилася у TikTok.
"Після сніданку ми починаємо прибирання і пакування валіз, бо скоро нам переїжджати до комуни. Нам захотілося завчасно це все спакувати", — підкреслила вона.
За словами жінки, її типовий день починається близько 9–10 ранку. Коли кухня вільна, вона швидко готує сніданок, аби не заважати іншим родинам.
Після прибирання українці збираються разом, щоб грати в настільні ігри. Згодом виходять на прогулянку, беруть із собою чай чи перекус.
"Цього разу нам захотілося розпалити вогнище та посмажити сосиски", — розповіла вона.
Увечері жінка присвячує час вивченню норвезької мови, щоб легше адаптуватися до життя після переїзду.
Біженці в Норвегії
Зазначимо, що у Норвегії біженці спершу живуть у мутаку — тимчасовому таборі прийому, де очікують на розподіл, а згодом переїжджають до комуни, тобто місцевої адміністративної одиниці, яка відповідає за їхнє подальше розміщення, навчання норвезької мови, соціальні послуги та інтеграцію в суспільство.
