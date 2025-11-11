"Швидко снідаємо, щоб не заважати": українка показала, як живе в таборі для біженців у Норвегії

Українська дівчина Ліза, яка нині перебуває в таборі для біженців у Норвегії, показала, як проходить її день. Вона розповіла, що вже живе "на валізах" — готується до переїзду в комуну, але попри це знаходить час для настільних ігор, прогулянок і вечорів біля вогнища.

Про своє повсякдення українка з ніком heej_liza поділилася у TikTok.

"Після сніданку ми починаємо прибирання і пакування валіз, бо скоро нам переїжджати до комуни. Нам захотілося завчасно це все спакувати", — підкреслила вона.

Ліза в таборі в Норвегії Фото: TikTok

За словами жінки, її типовий день починається близько 9–10 ранку. Коли кухня вільна, вона швидко готує сніданок, аби не заважати іншим родинам.

Українка показала життя в таборі в Норвегії Фото: TikTok

Після прибирання українці збираються разом, щоб грати в настільні ігри. Згодом виходять на прогулянку, беруть із собою чай чи перекус.

"Цього разу нам захотілося розпалити вогнище та посмажити сосиски", — розповіла вона.

Увечері жінка присвячує час вивченню норвезької мови, щоб легше адаптуватися до життя після переїзду.

Біженці в Норвегії

Зазначимо, що у Норвегії біженці спершу живуть у мутаку — тимчасовому таборі прийому, де очікують на розподіл, а згодом переїжджають до комуни, тобто місцевої адміністративної одиниці, яка відповідає за їхнє подальше розміщення, навчання норвезької мови, соціальні послуги та інтеграцію в суспільство.

