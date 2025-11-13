Галерею, где работает внучка Елизаветы II, обвинили в нарушении санкций против России

Британскую арт-галерею Hauser & Wirth, одним из директоров которой является принцесса Евгения, обвинили в нарушении санкций против России. Компанию подозревают в поставках предметов роскоши российскому коллекционеру искусства.

Галерее инкриминируют то, что между апрелем и декабрем 2022 года она якобы передала картину американского художника Джорджа Кондо под названием Escape from Humanity российскому коллекционеру Александру Попову, который вместе с женой руководит арт-фондом недалеко от Москвы, пишет The Times.

Расследование проводило Управление налоговой и таможенной службы Великобритании (HMRC). Это первое обвинение по новому закону, который запрещает поставки предметов роскоши в Россию после начала полномасштабного вторжения в Украину. Запрет охватывает товары стоимостью более £250, в том числе художественные произведения, автомобили, ювелирные изделия и предметы моды.

Принцесса Евгения, 35-летняя дочь герцога Йоркского, сотрудничает с Hauser & Wirth с 2015 года и является директором галереи, однако не входит в совет лондонского офиса. В материалах дела не упоминается, что она имела отношение к возможному нарушению.

Также в деле фигурирует транспортная компания Artay Rauchwerger Solomons Limited (ранее Art Logistics Limited), которую обвиняют в нарушении санкций в период с августа по декабрь 2022 года. Предприятие в прошлом году добровольно ликвидировали.

Прокурор Алекс Уайт заявил в Вестминстерском суде, что за это обвинение предусмотрен неограниченный штраф. Представитель галереи Хьюго Кит сообщил, что компания настаивает на рассмотрении дела в высшем суде и намерена подать заявление о непризнании вины.

Следующее слушание состоится 16 декабря в Саутваркском королевском суде.

Представители Hauser & Wirth заявили, что галерея "полностью соблюдает все законодательные требования, включая санкции", и "категорически отрицает" обвинения.

