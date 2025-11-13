Галерею, де працює онука Єлизавети II, звинуватили в порушенні санкцій проти Росії

Британську артгалерею Hauser & Wirth, однією з директорів якої є принцеса Євгенія, звинуватили у порушенні санкцій проти Росії. Компанію підозрюють у постачанні предметів розкоші російському колекціонеру мистецтва.

Галереї інкримінують те, що між квітнем і груднем 2022 року вона нібито передала картину американського художника Джорджа Кондо під назвою Escape from Humanity російському колекціонеру Олександру Попову, який разом із дружиною керує артфундацією неподалік Москви, пише The Times.

Розслідування проводило Управління податкової та митної служби Великої Британії (HMRC). Це перше обвинувачення за новим законом, який забороняє постачання предметів розкоші до Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Заборона охоплює товари вартістю понад £250, зокрема мистецькі твори, автомобілі, ювелірні вироби та предмети моди.

Принцеса Євгенія, 35-річна донька герцога Йоркського, співпрацює з Hauser & Wirth із 2015 року і є директоркою галереї, однак не входить до ради лондонського офісу. У матеріалах справи не згадується, що вона мала стосунок до можливого порушення.

Також у справі фігурує транспортна компанія Artay Rauchwerger Solomons Limited (раніше Art Logistics Limited), яку звинувачують у порушенні санкцій у період із серпня по грудень 2022 року. Підприємство минулого року добровільно ліквідували.

Прокурор Алекс Вайт заявив у Вестмінстерському суді, що за це обвинувачення передбачено необмежений штраф. Представник галереї Г’юго Кіт повідомив, що компанія наполягає на розгляді справи у вищому суді та має намір подати заяву про невизнання провини.

Наступне слухання відбудеться 16 грудня у Саутваркському королівському суді.

Представники Hauser & Wirth заявили, що галерея "повністю дотримується усіх законодавчих вимог, включно з санкціями", і "категорично заперечує" обвинувачення.

