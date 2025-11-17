Черная пятница 2025: когда стартуют скидки в Украине и что стоит покупать первым

В Украине феномен Черной пятницы уже давно перестал быть просто "заимствованной традицией". За более чем десятилетие он превратился в полноценный сезон охотников за скидками, когда даже те, кто обычно откладывает покупки, внимательно следят за ценниками. 2025 год не станет исключением — ритейлеры готовятся к новой волне рекордных распродаж.

Американский День благодарения в этом году приходится на 27 ноября, поэтому Черная пятница стартует 28 ноября. Именно на эту дату ориентируется большинство украинских магазинов.

Впрочем, в последние годы бренды все реже ограничиваются одним днем. Часть ритейлеров начинает акции с 23-25 ноября, а сами скидки продолжаются все выходные — до 30 ноября. Далее эстафету принимает Киберпонедельник 1 декабря, посвященный онлайн-покупкам.

Черная пятница: где искать самые интересные скидки

Несмотря на то что Black Friday не является официальным праздником, украинские сети превратили ее в настоящий шопинг-марафон. Масштабные акции традиционно готовят:

Rozetka,

ЭпицентрК,

Каста,

Comfy,

Eldorado,

а также десятки брендов одежды, косметики и товаров для дома.

Больше всего падают цены на технику и электронику — именно эти категории ежегодно обновляют собственные "рекорды".

Что наиболее выгодно покупать в 2025 году

Электронику и гаджеты: смартфоны, ноутбуки, телевизоры, наушники — традиционные фавориты Черной пятницы.

Одежда и обувь: Nike, Adidas, Puma, UGG нередко предлагают до 70% скидки.

Косметику и товары для ухода: сети EVA, Watsons и мировые бренды вроде L'Oreal активно участвуют в распродажах.

Товары для дома: инструменты, текстиль, освещение, кухонная посуда и декор.

Откуда взялась традиция Черной пятницы

Black Friday родилась в США еще в 1960-х. По одной из версий, название придумали филадельфийские полицейские, описывая пробки на дорогах после Дня благодарения, когда покупатели массово отправлялись в магазины. Другое объяснение имеет финансовые корни: в бухгалтерских книгах убытки обозначали красным, а прибыли — черным. Именно в этот период магазины "выходили в плюс".

В Украине тренд появился в 2013 году, сначала — на онлайн-платформах, а затем распространился и на офлайн-сети. Сегодня это фактически старт новогоднего сезона покупок.

Как подготовиться к Черной пятнице 2025: советы покупателям

Формируйте список заранее. Это поможет не потеряться среди акций и отличить реальную скидку от маркетингового хода.

Следите за рассылками. Ритейлеры за несколько дней до старта присылают персональные предложения и ранний доступ.

Выбирайте формат покупки. Онлайн дает больше времени и спокойствия, офлайн — возможность проверить товар вживую.

Проверяйте надежность сайтов. В период Black Friday растет количество фишинговых страниц.

Установите бюджет. Планирование убережет от спонтанных и лишних трат.

