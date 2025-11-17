Чорна п'ятниця 2025: коли стартують знижки в Україні та що варто купувати першим

В Україні феномен Чорної п’ятниці вже давно перестав бути просто "запозиченою традицією". За понад десятиліття він перетворився на повноцінний сезон мисливців за знижками, коли навіть ті, хто зазвичай відкладає покупки, уважно стежать за цінниками. 2025 рік не стане винятком — ритейлери готуються до нової хвилі рекордних розпродажів.

Американський День подяки цього року припадає на 27 листопада, тож Чорна п’ятниця стартує 28 листопада. Саме на цю дату орієнтується більшість українських магазинів.

Втім, останніми роками бренди дедалі рідше обмежуються одним днем. Частина ритейлерів розпочинає акції від 23–25 листопада, а самі знижки тривають усі вихідні — до 30 листопада. Далі естафету приймає Кіберпонеділок 1 грудня, присвячений онлайн-покупкам.

Чорна п’ятниця: де шукати найцікавіші знижки

Попри те що Black Friday не є офіційним святом, українські мережі перетворили її на справжній шопінг-марафон. Масштабні акції традиційно готують:

Rozetka,

EpicenterK,

Kasta,

Comfy,

Eldorado,

а також десятки брендів одягу, косметики та товарів для дому.

Найбільше падають ціни на техніку та електроніку — саме ці категорії щороку оновлюють власні "рекорди".

Що найбільш вигідно купувати у 2025 році

Електроніку та ґаджети: смартфони, ноутбуки, телевізори, навушники — традиційні фаворити Чорної п’ятниці.

Одяг і взуття: Nike, Adidas, Puma, UGG нерідко пропонують до 70% знижки.

Косметику та товари для догляду: мережі EVA, Watsons та світові бренди на кшталт L’Oreal активно беруть участь у розпродажах.

Товари для дому: інструменти, текстиль, освітлення, кухонний посуд і декор.

Звідки взялася традиція Чорної п’ятниці

Black Friday народилася у США ще у 1960-х. За однією з версій, назву придумали філадельфійські поліцейські, описуючи затори на дорогах після Дня подяки, коли покупці масово вирушали до магазинів. Інше пояснення має фінансове коріння: у бухгалтерських книгах збитки позначали червоним, а прибутки — чорним. Саме в цей період магазини "виходили в плюс".

В Україні тренд з’явився у 2013 році, спочатку — на онлайн-платформах, а згодом поширився й на офлайн-мережі. Сьогодні це фактично старт новорічного сезону покупок.

Як підготуватися до Чорної п’ятниці 2025: поради покупцям

Формуйте список заздалегідь. Це допоможе не загубитися серед акцій і відрізнити реальну знижку від маркетингового ходу.

Слідкуйте за розсилками. Ритейлери за кілька днів до старту надсилають персональні пропозиції та ранній доступ.

Обирайте формат покупки. Онлайн дає більше часу й спокою, офлайн — можливість перевірити товар наживо.

Перевіряйте надійність сайтів. В період Black Friday зростає кількість фішингових сторінок.

Встановіть бюджет. Планування вбереже від спонтанних і зайвих витрат.

