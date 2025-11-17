Прогноз магнитных бурь в ноябре: к чему готовиться метеозависимым украинцам

17 ноября Землю накрывает магнитная буря красного уровня, однако до конца суток она должна стихнуть. В следующие два дня ощутимых волнений не прогнозируется.

Прогноз магнитных бурь на ближайшие дни публикует Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA). Согласно ему, солнечная активность будет незначительной.

Уровень мощности геомагнитных бурь классифицируют по К-индексу, показатель которого может варьироваться от 2 до 9. Более высокий показатель свидетельствует о более сильной геомагнитной активности.

Пятна и корональные дыры на солнце по состоянию на 16 ноября

Магнитная буря красного уровня с К-индексом 5 должна утихнуть до конца суток 17 ноября. На следующий день для геомагнитные волнения будут неощутимыми, а в среду 19 ноября магнитных бурь не прогнозируется вообще.

Стоит отметить, исследователи солнечной активности обновляют информацию каждые три часа, поэтому прогноз может претерпевать изменения, а предсказать корональные выбросы массы на солнце больше, чем на три дня, невозможно. NOAA предоставляет примерный календарь магнитных бурь на 27 дней, однако стоит учитывать, что эти данные не являются точными.

27-дневный прогноз солнечной активности от NOAA Фото: скрин

Как облегчить влияние магнитных бурь на самочувствие

Симптомами влияния магнитных бурь могут быть головная боль, перепады настроения и артериального давления, нарушение сна и снижение работоспособности. Медики клиники святого Иоанна давали советы метеозависимым, которые помогут избежать негативной реакции организма на солнечные вспышки:

следить за календарем магнитных бурь и корректировать согласно ему свой график;

контролировать давление и вовремя принимать прописанные врачом медикаменты;

пить больше воды или легких травяных чаев;

избегать конфликтов, стресса и переутомления;

ограничить употребление жирных блюд и сладостей и добавить в рацион больше фруктов, овощей и легких белковых продуктов.

Напомним, 7 ноября на портале METEOAGENT предупреждали, что Землю атакуют мощные магнитные бури.красного уровня, вызванные солнечной вспышкой класса М1.

24 сентября в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сообщили о запуске аппаратов для прогнозирования космической погоды и мониторинга солнечной активности.