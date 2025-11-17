Прогноз магнітних бур у листопаді: до чого готуватися метеозалежним українцям

17 листопада Землю накриває магнітна буря червоного рівня, проте до кінця доби вона повинна стихнути. В наступні два дні відчутних хвилювань не прогнозується.

Прогноз магнітних бурь на найближчі дні публікує Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA). Згідно з ним, сонячна активність буде незначною.

Рівень потужності геомагнітних бур класифікують за К-індексом, показник якого може варіюватися від 2 до 9. Вищий показник свідчить про сильнішу геомагнітну активність.

Плями та корональні діри на сонці станом на 16 листопада

Магнітна буря червоного рівня з К-індексом 5 має вщухнути до кінця доби 17 листопада. Наступного для геомагнітні хвилювання будуть невідчутними, а в середу 19 листопада магнітних бур не прогнозується взагалі.

Варто зазначити, дослідники сонячної активності оновлюють інформацію кожні три години, тому прогноз може зазнавати змін, а передбачити корональні викиди маси на сонці більше, ніж на три дні, неможливо. NOAA надає приблизний календар магнітних бур на 27 днів, однак варто враховувати, що ці дані не є точними.

27-денний прогноз сонячної активності від NOAA Фото: скрін

Як полегшити вплив магнітних бур на самопочуття

Симптомами впливу магнітних бур можуть бути головний біль, перепади настрою та артеріального тиску, порушення сну та зниження працездатності. Медики клініки святого Іоана давали поради метеозалежним, які допоможуть уникнути негативної реакції організму на сонячні спалахи:

слідкувати за календарем магнітних бур і коригувати згідно з ним свій графік;

контролювати тиск і вчасно приймати прописані лікарем медикаменти;

пити більше води чи легких трав'яних чаїв;

уникати конфліктів, стресу та перевтоми;

обмежити вживання жирних страв і солодощів та додати до раціону більше фруктів, овочів і легких білкових продуктів.

Нагадаємо, 7 листопада на порталі METEOAGENT попереджали, що Землю атакують потужні магнітні бурі.червоного рівня, спричинені сонячним спалахом класу М1.

24 вересня в Національному управлінні з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) повідомили про запуск апаратів для прогнозування космічної погоди та моніторингу сонячної активності.