Мег Райан — 65: что случилось с лицом киноиконы 80-х после пластики (фото)
Мег Райан, известная американская актриса, родилась 19 ноября 1961 года. Сегодня легендарной кинозвезде исполняется 65 лет.
Имя "Мег Райан" она взяла в честь фамилии бабушки по материнской линии. Фокус рассказывает о жизни, карьере и спорах вокруг пластики лица Маргарет Мэри Эмили.
Семья актрисы
Маргарет Мэри Эмили родилась в Ферфилде (штат Коннектикут, США). Её отец — учитель математики, мать — агент по подбору актёров.
Знаменитость поступила в Нью-Йоркский университет на факультет журналистики, но бросила учебу, чтобы заняться актерской карьерой.
Личная жизнь
Именинница была замужем за актёром Деннисом Квейдом. У них есть сын — Джек Квейд, родившийся в 1992 году.
В 2006 году Мег Райан усыновила дочь из Китая — Дейзи Тру Райан. Она часто говорит, что усыновление Дейзи стало "судьбоносным".
Карьера и фильмы
Мег Райан — одна из самых известных актрис романтических комедий 1980–90-х годов. Вот некоторые из ключевых фильмов её карьеры:
- "Когда Гарри встретил Салли…";
- "Бессонница в Сиэтле";
- "Вам письмо";
- "Французский поцелуй";
- "Джонни — против вулкана";
- "Анатомия любви";
- "Кейт и Леопольд";
- "Итака" — сняла в качестве режиссёра;
- "Что будет потом" — также режиссура.
В частности, именинница в 2003 году взяла перерыв в актёрской карьере на 12 лет.
"Мне было не столько интересно актёрское мастерство, сколько другие вещи, которые может дать тебе жизнь", — говорила знаменитость.
Что случилось с её лицом: пластика и слухи
В последние годы много говорят об изменениях во внешности Мэг Райан, связанных с возможными косметическими процедурами. Некоторые эксперты заявляли, что она, возможно, использовала филлеры (например, в щеках, губах), что изменило пропорции лица.
По словам врачей, когда щеки "напыханы", при улыбке они поднимаются и могут "закрывать" глаза — поэтому создается впечатление, что глаза стали меньше.
В частности, на YouTube есть видео, где пластические хирурги анализируют её лицо в разные периоды жизни, выдвигая предположения о том, какие процедуры она могла делать (филлеры, возможно, нитевой лифтинг и т. д.).
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Мег Райан заметили, когда она завязывала шнурки прямо на скамейке в Лондоне.
- Актрису, снявшуюся в двух фильмах о Джеймсе Бонде, сегодня не узнать.
Кроме того, девушка Бонда удивила киноманов, когда её "застукали" на камеру в будний день.