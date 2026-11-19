Мег Райан, известная американская актриса, родилась 19 ноября 1961 года. Сегодня легендарной кинозвезде исполняется 65 лет.

Имя "Мег Райан" она взяла в честь фамилии бабушки по материнской линии. Фокус рассказывает о жизни, карьере и спорах вокруг пластики лица Маргарет Мэри Эмили.

Семья актрисы

Маргарет Мэри Эмили родилась в Ферфилде (штат Коннектикут, США). Её отец — учитель математики, мать — агент по подбору актёров.

Знаменитость поступила в Нью-Йоркский университет на факультет журналистики, но бросила учебу, чтобы заняться актерской карьерой.

Ее полное имя — Маргарет Мэри Эмили Фото: Википедия

Личная жизнь

Именинница была замужем за актёром Деннисом Квейдом. У них есть сын — Джек Квейд, родившийся в 1992 году.

В 2006 году Мег Райан усыновила дочь из Китая — Дейзи Тру Райан. Она часто говорит, что усыновление Дейзи стало "судьбоносным".

Видео дня

Мег Райан Фото: YouTube

Карьера и фильмы

Мег Райан — одна из самых известных актрис романтических комедий 1980–90-х годов. Вот некоторые из ключевых фильмов её карьеры:

"Когда Гарри встретил Салли…";

"Бессонница в Сиэтле";

"Вам письмо";

"Французский поцелуй";

"Джонни — против вулкана";

"Анатомия любви";

"Кейт и Леопольд";

"Итака" — сняла в качестве режиссёра;

"Что будет потом" — также режиссура.

В частности, именинница в 2003 году взяла перерыв в актёрской карьере на 12 лет.

"Мне было не столько интересно актёрское мастерство, сколько другие вещи, которые может дать тебе жизнь", — говорила знаменитость.

Мег Райан взяла перерыв в актерской карьере Фото: YouTube

Что случилось с её лицом: пластика и слухи

В последние годы много говорят об изменениях во внешности Мэг Райан, связанных с возможными косметическими процедурами. Некоторые эксперты заявляли, что она, возможно, использовала филлеры (например, в щеках, губах), что изменило пропорции лица.

По словам врачей, когда щеки "напыханы", при улыбке они поднимаются и могут "закрывать" глаза — поэтому создается впечатление, что глаза стали меньше.

В частности, на YouTube есть видео, где пластические хирурги анализируют её лицо в разные периоды жизни, выдвигая предположения о том, какие процедуры она могла делать (филлеры, возможно, нитевой лифтинг и т. д.).

Пластические операции Мэг Райан

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