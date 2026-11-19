Мег Раян, відома американська акторка, народилася 19 листопада 1961 року. Сьогодні легендарній зірці екрану виповнюється 65 років.

Ім’я "Мег Раян" вона взяла на честь прізвища бабусі по материнській лінії. Фокус з приводу свята розповідає про життя, кар’єру та суперечки навколо пластики обличчя Маргарет Мері Емілі.

Родина акторки

Маргарет Мері Емілі народилася у Ферфілді (штат Коннектикут, США). Її батько — вчитель математики, мати — агентка з підбору акторів.

Знаменитість вступила до Нью-Йоркського університету на факультет журналістики, але покинула навчання, щоб займатися акторською кар’єрою.

Її повне імʼя Маргарет Мері Емілі Фото: Вікіпедія

Особисте життя

Іменинниця була одружена з актором Деннісом Квейдом. У них є син — Джек Квейд, народжений у 1992 році.

У 2006 році Мег Раян усиновила дочку з Китаю — Дейзі Тру Раян. Вона часто говорить, що усиновлення Дейзі стало "доленосним".

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Мег Раян Фото: YouTube

Кар’єра та фільми

Мег Раян — одна з найвідоміших акторок романтичних комедій 1980–90-х років. Ось деякі ключові фільми її кар’єри:

"Коли Гаррі зустрів Саллі…";

"Безсоння в Сіетлі";

"Вам лист";

"Французький поцілунок";

"Джоні — проти вулкана";

"Анатомія кохання";

"Кейт і Леопольд";

"Ітака" — зняла як режисерка;

"Що буде потім" — також режисура.

Зокрема, іменинниця взяла перерву в акторській кар'єрі у 2003 році на 12 років.

"Мені було не так цікаво акторство, як інші речі, які може дати тобі життя", — казала знаменитість.

Мег Раян взяла паузу в акторській карʼєрі Фото: YouTube

Що сталося з її обличчям: пластика та чутки

Останніми роками багато говорять про зміни в зовнішності Мег Раян, пов’язані з можливими косметичними процедурами. Деякі експерти заявляли, що вона могла використовувати філери (наприклад, в щоки, губи), що змінило пропорції обличчя.

За твердженнями лікарів, коли щоки "напихані", при посмішці вони піднімаються і можуть "закривати" очі — тому здається, що очі стали меншими.

Зокрема, є відео на YouTube, де пластичні хірурги аналізують її обличчя в різні періоди життя, припускаючи, які процедури вона могла робити (філери, можливо нитковий ліфтинг тощо).

Пластичні операції Мег Раян

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