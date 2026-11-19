Мег Раян — 65: що сталося з обличчям ікони кіно 80-х після пластики (фото)
Мег Раян, відома американська акторка, народилася 19 листопада 1961 року. Сьогодні легендарній зірці екрану виповнюється 65 років.
Ім’я "Мег Раян" вона взяла на честь прізвища бабусі по материнській лінії. Фокус з приводу свята розповідає про життя, кар’єру та суперечки навколо пластики обличчя Маргарет Мері Емілі.
Родина акторки
Маргарет Мері Емілі народилася у Ферфілді (штат Коннектикут, США). Її батько — вчитель математики, мати — агентка з підбору акторів.
Знаменитість вступила до Нью-Йоркського університету на факультет журналістики, але покинула навчання, щоб займатися акторською кар’єрою.
Особисте життя
Іменинниця була одружена з актором Деннісом Квейдом. У них є син — Джек Квейд, народжений у 1992 році.
У 2006 році Мег Раян усиновила дочку з Китаю — Дейзі Тру Раян. Вона часто говорить, що усиновлення Дейзі стало "доленосним".
Кар’єра та фільми
Мег Раян — одна з найвідоміших акторок романтичних комедій 1980–90-х років. Ось деякі ключові фільми її кар’єри:
- "Коли Гаррі зустрів Саллі…";
- "Безсоння в Сіетлі";
- "Вам лист";
- "Французький поцілунок";
- "Джоні — проти вулкана";
- "Анатомія кохання";
- "Кейт і Леопольд";
- "Ітака" — зняла як режисерка;
- "Що буде потім" — також режисура.
Зокрема, іменинниця взяла перерву в акторській кар'єрі у 2003 році на 12 років.
"Мені було не так цікаво акторство, як інші речі, які може дати тобі життя", — казала знаменитість.
Що сталося з її обличчям: пластика та чутки
Останніми роками багато говорять про зміни в зовнішності Мег Раян, пов’язані з можливими косметичними процедурами. Деякі експерти заявляли, що вона могла використовувати філери (наприклад, в щоки, губи), що змінило пропорції обличчя.
За твердженнями лікарів, коли щоки "напихані", при посмішці вони піднімаються і можуть "закривати" очі — тому здається, що очі стали меншими.
Зокрема, є відео на YouTube, де пластичні хірурги аналізують її обличчя в різні періоди життя, припускаючи, які процедури вона могла робити (філери, можливо нитковий ліфтинг тощо).
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Мег Раян помітили, як вона зав'язувала шнурки просто на лавці в Лондоні.
- Акторку, яка знялася у двох фільмах про Джеймса Бонда, сьогодні не впізнати.
Крім того, дівчина Бонда здивувала кіноманів, коли її "зловили" на камери в будній день.