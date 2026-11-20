Дзидзьо — один из самых эпатажных украинских артистов: его образ сочетает в себе юмор, комедию и искренность, что вызывает улыбку, но в то же время привлекает своей аутентичностью. Его песни часто отличаются лёгким, шутливым характером. Сегодня, 20 ноября, Михаилу Хоме исполняется 43 года.

Образ Дзидзьо очень характерный: накладная борода, шляпа с пером — это часть его сценического амплуа. А само прозвище связано с его дедом: "дзидзьо" на бойковском диалекте — это "дедушка". Фокус рассказывает, что известно об имениннике, который вошел в музыкальную историю Украины.

Кто такой Дзидзо (Михаил Хома)

Михаил Степанович Хома, известный под сценическим именем Дзидзо (DZIDZIO), — украинский певец, автор песен, актёр, продюсер. Он родился 20 ноября 1983 года в селе Бортники (Львовская область).

Образование: музыкальное училище и Киевский национальный университет культуры и искусств.

В 2009 году основал группу DZIDZIO. В состав группы входят: сам Михаил (Дзидзьо), Орест "Лямур" Галицкий, Агрус и Румбамбар.

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В 2020 году Михаил получил звание Заслуженного артиста Украины.

Михаил Хома стал Заслуженным артистом Украины Фото: Instagram

Самые известные песни Дзидзо

Жанр DZIDZIO часто называют "комедийным антигламурным попом". В текстах он использует диалект и суржик, что придает им характер и аутентичность.

Некоторые из самых известных песен:

"Паук";

"Я и Сара";

"Выходной";

"Кадиллак";

"108".

Группа выпустила несколько альбомов: "ХА-ХА-ХА", "DZIDZIO Хиты", "DZIDZIO Super-Puper".

Михаилу Хоме 43 года Фото: Instagram

Фильмы и прочее

"DZIDZIO Контрабас" (2017) — комедийный полнометражный фильм, в котором Михаил Хома и его партнёры играют самих себя.

"DZIDZIO Первый раз" — продолжение киноистории группы.

"Где деньги" — Хома сыграл главную роль вместе с легендарной Адой Роговцевой.

Он также снялся в фильмах "Звезды по обмену", "Свингеры 2", "Отмороженный" и "Дон Жуан из Жашкова", а также принял участие в озвучивании мультфильма "Мавка. Лесная песня".

Кроме того, Дзидзьо имеет собственную продюсерскую студию DZIDZIOFILM, которая занимается клипами и кинопроектами.

Также он был судьёй в шоу "Голос. Дети", участвовал в "Танцах со звёздами" и других проектах.

Михаил Хома с мамой Фото: Instagram

Личная жизнь

Михаил Хома женился в 2013 году на Ярославе Притуле. В общей сложности пара прожила вместе 20 лет. В 2021 году они объявили о разрыве отношений.

После развода с Дзидзио SLAVIA взяла паузу в карьере. А уже в начале апреля 2025 года Ярослава громко вернулась с новым клипом, в котором намекнула на то, что впервые беременна, что впоследствии подтвердилось.

Избранником звезды стал бизнесмен Андрей Павлюк, с которым они познакомились в киношколе. Пара уже стала родителями.

Ярослава Притула и Дзидзьо Фото: Instagram

Куда исчез Дзидзо

В настоящее время певец продолжает сниматься в кино; в частности, он появился в новогоднем фильме "Поезд к Рождеству", а также в фильмах "Отель "Соколиное сияние"" и "Поезд "Червона Рута"".

Кроме того, именинник гастролирует по украинским городам и иногда даёт концерты за рубежом.

Более того, Михаил стал ведущим шоу "Угадай мелодию" на канале SWEET.TV (пока вышел один сезон, а следующий ожидается).

Дзидзо спел в дуэте с Александром Пономаревым

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Певица Ярослава Хома, более известная под псевдонимом Slavia, рассказала о личной жизни своего бывшего мужа.

Дзидзьо отреагировал на беременность своей бывшей жены Ярославы, публично поздравив её.

Кроме того, Оля Цыбульская приняла решение больше не петь с Михаилом Хомой.