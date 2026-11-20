Дзидзо — 43. Куда исчез самый эпатажный певец Украины (фото)
Дзидзьо — один из самых эпатажных украинских артистов: его образ сочетает в себе юмор, комедию и искренность, что вызывает улыбку, но в то же время привлекает своей аутентичностью. Его песни часто отличаются лёгким, шутливым характером. Сегодня, 20 ноября, Михаилу Хоме исполняется 43 года.
Образ Дзидзьо очень характерный: накладная борода, шляпа с пером — это часть его сценического амплуа. А само прозвище связано с его дедом: "дзидзьо" на бойковском диалекте — это "дедушка". Фокус рассказывает, что известно об имениннике, который вошел в музыкальную историю Украины.
Кто такой Дзидзо (Михаил Хома)
Михаил Степанович Хома, известный под сценическим именем Дзидзо (DZIDZIO), — украинский певец, автор песен, актёр, продюсер. Он родился 20 ноября 1983 года в селе Бортники (Львовская область).
Образование: музыкальное училище и Киевский национальный университет культуры и искусств.
В 2009 году основал группу DZIDZIO. В состав группы входят: сам Михаил (Дзидзьо), Орест "Лямур" Галицкий, Агрус и Румбамбар.
В 2020 году Михаил получил звание Заслуженного артиста Украины.
Самые известные песни Дзидзо
Жанр DZIDZIO часто называют "комедийным антигламурным попом". В текстах он использует диалект и суржик, что придает им характер и аутентичность.
Некоторые из самых известных песен:
- "Паук";
- "Я и Сара";
- "Выходной";
- "Кадиллак";
- "108".
Группа выпустила несколько альбомов: "ХА-ХА-ХА", "DZIDZIO Хиты", "DZIDZIO Super-Puper".
Фильмы и прочее
- "DZIDZIO Контрабас" (2017) — комедийный полнометражный фильм, в котором Михаил Хома и его партнёры играют самих себя.
- "DZIDZIO Первый раз" — продолжение киноистории группы.
- "Где деньги" — Хома сыграл главную роль вместе с легендарной Адой Роговцевой.
- Он также снялся в фильмах "Звезды по обмену", "Свингеры 2", "Отмороженный" и "Дон Жуан из Жашкова", а также принял участие в озвучивании мультфильма "Мавка. Лесная песня".
- Кроме того, Дзидзьо имеет собственную продюсерскую студию DZIDZIOFILM, которая занимается клипами и кинопроектами.
- Также он был судьёй в шоу "Голос. Дети", участвовал в "Танцах со звёздами" и других проектах.
Личная жизнь
Михаил Хома женился в 2013 году на Ярославе Притуле. В общей сложности пара прожила вместе 20 лет. В 2021 году они объявили о разрыве отношений.
После развода с Дзидзио SLAVIA взяла паузу в карьере. А уже в начале апреля 2025 года Ярослава громко вернулась с новым клипом, в котором намекнула на то, что впервые беременна, что впоследствии подтвердилось.
Избранником звезды стал бизнесмен Андрей Павлюк, с которым они познакомились в киношколе. Пара уже стала родителями.
Куда исчез Дзидзо
В настоящее время певец продолжает сниматься в кино; в частности, он появился в новогоднем фильме "Поезд к Рождеству", а также в фильмах "Отель "Соколиное сияние"" и "Поезд "Червона Рута"".
Кроме того, именинник гастролирует по украинским городам и иногда даёт концерты за рубежом.
Более того, Михаил стал ведущим шоу "Угадай мелодию" на канале SWEET.TV (пока вышел один сезон, а следующий ожидается).
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Певица Ярослава Хома, более известная под псевдонимом Slavia, рассказала о личной жизни своего бывшего мужа.
- Дзидзьо отреагировал на беременность своей бывшей жены Ярославы, публично поздравив её.
Кроме того, Оля Цыбульская приняла решение больше не петь с Михаилом Хомой.