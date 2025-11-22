Украинка бросила хорошую работу, а теперь печет пиццу в США: говорит, что не жалеет

Украинка Ирина, известная в TikTok как @irainusa, поделилась историей своего переезда в США, который стал возможным благодаря выигрышу грин-карты. Девушка со своим мужем уже около пяти месяцев живет в Америке, хотя ранее не планировала эмиграцию.

Ирина призналась: бросила хорошую работу в Украине, а теперь печет пиццу в США и не жалеет. Она трудоустроена уже три месяца, и за это время очень устала. Своим опытом девушка регулярно делится с подписчиками на странице в TikTok. Фокус поинтересовался этой историей.

Я начала все с нуля

"Как и большинство людей здесь я начинаю все с нуля, с дна работы, и не отношусь к тем исключениям, которые за один день находят работу в своей сфере и на следующий уже начинают работать", — рассказывает Ирина, которая работала аналитиком.

До этого она никогда не работала в сфере кулинарии.

"Для меня это капец какой новый опыт. Всю жизнь я работала на офисной работе. Один мужчина написал, что я конторская крыса, и чтобы не ныла, что должна работать на физической работе, а я и не ною", — добавляет автор видео.

Поиск новой работы

Девушка подалась на ряд вакансий, которые хотя бы немного приближены к ее сфере и считает дни, когда "сделает оттуда ноги".

"У меня смены в неделю по 7 часов. Всего — 28 часов в неделю. У меня еще есть клиенты по клинингу. Здесь нужно быть готовым забыть о своей прошлой комфортной жизни на определенный период времени. Вы меня спрашиваете, стоит ли оно того и не жалею ли я? Даже в текущей ситуации, в которой я сейчас, конечно, нет. В этом и есть весь смысл", — заключает украинка.

Девушка подалась на ряд вакансий, которые хотя бы немного приближены к ее сфере Фото: TikTok

Ирина отмечает, что сам процесс переезда по грин-карте длится месяцами: от момента выигрыша до отъезда прошел почти год.

"Ой, то вы моя подружка. Я бросила менеджера по маркетингу и променяла на пиццу", — пишет в комментариях одна из зрительниц.

