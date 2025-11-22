Українка покинула хорошу роботу, а тепер пече піцу в США: каже, що не шкодує

Українка Ірина, відома в TikTok як @irainusa, поділилася історією свого переїзду до США, який став можливим завдяки виграшу грін-карти. Дівчина зі своїм чоловіком вже близько п’яти місяців живе в Америці, хоча раніше не планувала еміграцію.

Ірина зізналась: покинула хорошу роботу в Україні, а тепер пече піцу в США і не шкодує. Вона працевлаштована уже три місяці, і за цей час дуже втомилася. Своїм досвідом дівчина регулярно ділиться з підписниками на сторінці у TikTok. Фокус поцікавився цією історією.

Почала все з нуля

"Як і більшість людей тут я починаю все з нуля, з дна роботи, і не відношусь до тих винятків, які за один день знаходять роботу в своїй сфері й на наступний уже починають працювати", — розповідає Ірина, яка працювала аналітиком.

До цього вона ніколи не працювала у сфері кулінарії.

"Для мене це капець який новий досвід. Все життя я працювала на офісній роботі. Один мужчина написав, що я конторська криса, і щоб не нила, що маю працювати на фізичній роботі, а я і не нию", — додає авторка відео.

Пошук нової роботи

Дівчина подалась на низку вакансій, які хоча б трохи наближені до її сфери й рахує дні, коли "зробить звідти ноги".

"У мене зміни на тиждень по 7 годин. Всього — 28 годин в тиждень. Я ще маю клієнтів по клінінгу. Тут потрібно бути готовим забути про своє минуле комфортне життя на певний період часу. Ви мене запитуєте, чи вартує воно того і чи не шкодую я? Навіть у поточній ситуації, в якій я зараз, звісно, що ні. У цьому і є весь сенс", — підсумовує українка.

Дівчина подалась на низку вакансій, які хоча б трохи наближені до її сфери Фото: TikTok

Ірина зазначає, що сам процес переїзду за грін-картою триває місяцями: від моменту виграшу до від’їзду минув майже рік.

"Ой, то ви моя подружка. Я покинула менеджера з маркетингу і проміняла на піцу", — пише в коментарях одна з глядачок.

