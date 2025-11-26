Эти пять домашних растений помогут навсегда забыть о плесени (фото)

С наступлением холодного времени года многие домовладельцы начинают замечать конденсат на подоконниках и поверхностях вокруг своих домов. Он может привести к образованию устойчивой плесени в вашем доме, избавление от которой является дорогостоящей проблемой и которая также вредна для вашего здоровья.

Оказывается, что есть некоторые растения, которые помогают решить эту распространенную проблему. Об этом пишет The Sun.

Эти растения поглощают воду из окружающей среды через листья и высвобождают влагу через транспирацию. Кроме того, что некоторые добавляют успокаивающего эффекта, они также улучшают качество и запах воздуха в вашем доме, удаляя споры плесени, переносимые воздухом.

Пять лучших растений для борьбы с плесенью

По словам экспертов Bloom Buddy, есть пять растений, которые вы захотите приобрести этой зимой — Сансевиерия трехполосная, Плющ обыкновенный, Спатифилум (Лилия Мира), Нефролепис возвышенный (Бостонский папоротник) и пальмы.

Плющ, как объясняют профессионалы, естественным образом фильтрует частицы плесени, переносимые воздухом, и поглощает лишнюю влагу.

Между тем, Спатифиллум "расщепляет токсичные споры плесени, добавляя успокаивающей красоты любому пространству".

Эксперты говорят, что они процветают во влажных условиях и могут даже расти под флуоресцентным освещением, что делает их идеальными для влажных уголков дома, где в противном случае могла бы проникнуть плесень.

Лилии мира процветают во влажных условиях Фото: Википедия

При слабом освещении растение имеет пышные зеленые листья. Но если его разместить в более ярких местах, оно дает свои белые цветы.

Надо быть осторожными

Кроме улучшения качества воздуха, растение может помочь облегчить симптомы аллергии и астмы. Однако владельцев домашних животных предостерегают быть осторожными, поскольку белоцветущая лилия может быть токсичной для кошек и собак, поэтому ее следует держать в недоступном месте.

Еще один популярный выбор — Сансевиерия трехполосная — она не только требует "минимального ухода", но и "уменьшает влажность, которая приводит к росту плесени".

Эти растения особенно эффективны в теплых, влажных помещениях, таких как ванные комнаты, что делает пространство менее привлекательной средой для развития плесени. Сансевиерия трехполосная также может помочь регулировать поток воздуха, превращая углекислый газ в кислород и удаляя раздражители из воздуха.

Сансевиерия трехполосная Фото: Википедия

Преимущества папоротника

Тем, кто борется с влажностью в этом сезоне, также стоит рассмотреть возможность приобретения папоротника, который "действует как естественный осушитель воздуха, фильтруя споры плесени и токсины".

Одно из главных преимуществ папоротника заключается в том, что он подходит для владельцев домашних животных и семей с маленькими детьми. Растение обычно вырастает до 90 см в высоту, хотя может быть и больше, поэтому его идеально размещать на полке или книжном шкафу.

Папоротник обычно вырастает до 90 см в высоту Фото: Википедия

Эксперты говорят, что ее следует размещать в помещении на ярком, непрямом солнечном свете, подальше от сквозняков и вентиляционных отверстий отопления.

Между тем пальмы снижают уровень влажности и предотвращают образование плесени на стенах и поверхностях. К тому же, пальма — это яркий элемент любого дома, который мгновенно придает ему тропический вид.

Пальма — это яркий элемент любого дома Фото: Wikipedia

Она лучше всего растет под непрямым солнечным светом.

