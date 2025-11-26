Ці п'ять домашніх рослин допоможуть назавжди забути про цвіль (фото)

З настанням холодної пори року багато домовласників починають помічати конденсат на підвіконнях та поверхнях навколо своїх будинків. Він може призвести до утворення стійкої цвілі у вашому будинку, позбавлення від якої є дорогою проблемою і яка також шкідлива для вашого здоров'я.

Виявляється, що є деякі рослини, які допомагають вирішити цю поширену проблему. Про це пише The Sun.

Ці рослини поглинають воду з навколишнього середовища через листя та вивільняють вологу через транспірацію. Окрім того, що деякі додають заспокійливого ефекту, вони також покращують якість та запах повітря у вашому домі, видаляючи спори цвілі, що переносяться повітрям.

П'ять найкращих рослин для боротьби з цвіллю

За словами експертів Bloom Buddy, є п'ять рослин, які ви захочете придбати цієї зими —Сансев'єрія трисмугова, Плющ звичайний, Спатіфілум (Лілія Миру), Нефролепіс піднесений (Бостонська папороть) та пальми.

Плющ, як пояснюють професіонали, природним чином фільтрує частинки цвілі, що переносяться повітрям, та поглинає зайву вологу.

Тим часом, Спатіфілум "розщеплює токсичні спори цвілі, додаючи заспокійливої ​​краси будь-якому простору".

Експерти кажуть, що вони процвітають у вологих умовах і можуть навіть рости під флуоресцентним освітленням, що робить їх ідеальними для вологих куточків будинку, де в іншому випадку могла б проникнути цвіль.

Лілії миру процвітають у вологих умовах Фото: Вікіпедія

За умови слабкого освітлення рослина має пишне зелене листя. Але якщо її розмістити в яскравіших місцях, вона дає свої білі квіти.

Треба бути обережними

Окрім покращення якості повітря, рослина може допомогти полегшити симптоми алергії та астми. Однак власників домашніх тварин застерігають бути обережними, оскільки білоквітуча лілія може бути токсичною для котів і собак, тому її слід тримати в недоступному місці.

Ще один популярний вибір — Сансев'єрія трисмугова — вона не тільки вимагає "мінімального догляду", але й "зменшує вологість, яка призводить до росту цвілі".

Ці рослини особливо ефективні в теплих, вологих приміщеннях, таких як ванні кімнати, що робить простір менш привабливим середовищем для розвитку цвілі. Сансев'єрія трисмугова також може допомогти регулювати потік повітря, перетворюючи вуглекислий газ на кисень та видаляючи подразники з повітря.

Сансев'єрія трисмугова Фото: Вікіпедія

Переваги папороті

Тим, хто бореться з вологістю цього сезону, також варто розглянути можливість придбання папороті, яка "діє як природний осушувач повітря, фільтруючи спори цвілі та токсини".

Одна з головних переваг папороті полягає в тому, що вона підходить для власників домашніх тварин та сімей з маленькими дітьми. Рослина зазвичай виростає до 90 см у висоту, хоча може бути й більшою, тому її ідеально розміщувати на полиці або книжковій шафі.

Папороть зазвичай виростає до 90 см у висоту Фото: Вікіпедія

Експерти кажуть, що її слід розміщувати в приміщенні на яскравому, непрямому сонячному світлі, подалі від протягів та вентиляційних отворів опалення.

Тим часом пальми знижують рівень вологості та запобігають утворенню цвілі на стінах та поверхнях. До того ж, пальма — це яскравий елемент будь-якого дому, який миттєво надає йому тропічного вигляду.

Пальма — це яскравий елемент будь-якого дому Фото: Wikipedia

Вона найкраще росте під непрямим сонячним світлом.

