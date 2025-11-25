Меган Маркл обвиняют в "присвоении" платья за $1700: как это произошло (фото)

Новый скандал, связанный с герцогиней Сассекской, набирает обороты в СМИ. Инсайдерские источники утверждают, что Меган Маркл якобы не вернула изумрудное вечернее платье стоимостью $1695 после съемки для обложки журнала Variety в 2022 году.

"Исчезновение" заметили только сейчас, когда Меган Маркл появилась в этом дизайнерском платье на одно плечо "Ushuaia" от бренда Galvan в анонсе своего нового шоу "With Love, Meghan Holiday Celebration". По данным издания Page Six, это платье было частью гардероба для создания обложки Variety в 2022 году, но так и не было возвращено. Оно стоит $1695.

Источники в мире моды отмечают, что Маркл "забрала платье со съемки, не спрашивая". Некоторые инсайдеры, близкие к бывшей королевской особе, утверждают, что ситуация является "недоразумением".

Обложка журнала с Меган Маркл Фото: The Cut

"Я слышал, что как член королевской семьи она обязана архивировать все свои образы. Было известно, что некоторые вещи, которые берутся для фотосессий, могут не возвращаться", — сообщил источник.

Ситуация с "присвоением" вещей не нова. Журналистка Ванесса Григориадис еще в подкасте Эндрю Голда утверждала, что Меган якобы "забрала много вещей" после съемок.

"Шокирует то, что человека, который живет в поместье стоимостью более $15 миллионов и только что заключил сделки на $100 миллионов, настолько беспокоит, чтобы забрать домой украшения и одежду с фотосессии, которые она, очевидно, может себе позволить", — отметила Григориадис.

Источники в мире моды отмечают, что Маркл "забрала платье со съемки, не спрашивая" Фото: Netflix

Представители Меган Маркл пока не прокомментировали обвинения.

