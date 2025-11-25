Меган Маркл обвиняют в "присвоении" платья за $1700: как это произошло (фото)
Новый скандал, связанный с герцогиней Сассекской, набирает обороты в СМИ. Инсайдерские источники утверждают, что Меган Маркл якобы не вернула изумрудное вечернее платье стоимостью $1695 после съемки для обложки журнала Variety в 2022 году.
"Исчезновение" заметили только сейчас, когда Меган Маркл появилась в этом дизайнерском платье на одно плечо "Ushuaia" от бренда Galvan в анонсе своего нового шоу "With Love, Meghan Holiday Celebration". По данным издания Page Six, это платье было частью гардероба для создания обложки Variety в 2022 году, но так и не было возвращено. Оно стоит $1695.
Источники в мире моды отмечают, что Маркл "забрала платье со съемки, не спрашивая". Некоторые инсайдеры, близкие к бывшей королевской особе, утверждают, что ситуация является "недоразумением".
"Я слышал, что как член королевской семьи она обязана архивировать все свои образы. Было известно, что некоторые вещи, которые берутся для фотосессий, могут не возвращаться", — сообщил источник.
Ситуация с "присвоением" вещей не нова. Журналистка Ванесса Григориадис еще в подкасте Эндрю Голда утверждала, что Меган якобы "забрала много вещей" после съемок.
"Шокирует то, что человека, который живет в поместье стоимостью более $15 миллионов и только что заключил сделки на $100 миллионов, настолько беспокоит, чтобы забрать домой украшения и одежду с фотосессии, которые она, очевидно, может себе позволить", — отметила Григориадис.
Представители Меган Маркл пока не прокомментировали обвинения.
