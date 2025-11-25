Меган Маркл звинувачують у "присвоєнні" сукні за $1700: як це сталося (фото)

Новий скандал, пов'язаний з герцогинею Сассекською, набирає обертів у ЗМІ. Інсайдерські джерела стверджують, що Меган Маркл нібито не повернула смарагдову вечірню сукню вартістю $1695 після зйомки для обкладинки журналу Variety у 2022 році.

"Зникнення" помітили лише зараз, коли Меган Маркл з'явилася в цій дизайнерській сукні на одне плече "Ushuaia" від бренду Galvan у анонсі свого нового шоу "With Love, Meghan Holiday Celebration". За даними видання Page Six, ця сукня була частиною гардероба для створення обкладинки Variety у 2022 році, але так і не була повернена. Вона коштує $1695.

Джерела у світі моди зазначають, що Маркл "забрала сукню зі зйомки, не питаючи". Деякі інсайдери, близькі до колишньої королівської особи, стверджують, що ситуація є "непорозумінням".

Обкладинка журналу з Меган Маркл Фото: The Cut

"Я чув, що як член королівської родини вона зобов'язана архівувати всі свої образи. Було відомо, що деякі речі, які беруться для фотосесій, можуть не повертатися", — повідомило джерело.

Ситуація з "присвоєнням" речей не нова. Журналістка Ванесса Григоріадіс ще в подкасті Ендрю Голда стверджувала, що Меган нібито "забрала багато речей" після зйомок.

"Шокує те, що людину, яка живе у маєтку вартістю понад $15 мільйонів і щойно уклала угоди на $100 мільйонів, настільки турбує, щоб забрати додому прикраси та одяг із фотосесії, які вона, очевидно, може собі дозволити", — зазначила Григоріадіс.

Джерела у світі моди зазначають, що Маркл "забрала сукню зі зйомки, не питаючи" Фото: Netflix

Представники Меган Маркл поки що не прокоментували звинувачення.

