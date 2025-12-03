Сам нарвался: зритель "подставил" народную артистку во время выступления в театре (видео)

Народная артистка Украины Ольга Комановская снова прибегла к импровизации во время выступления на сцене Ивано-Франковского драматического театра. Один из зрителей выкрикнул с места ее реплику. Вероятно, он уже не впервые видел спектакль.

Актриса Ольга Комановская, играя роль, сошла со сцены и пошла по зрительскому залу. Посреди прохода она делает вид, что падает, и дальше должна была бы выкрикнуть прописанную в пьесе реплику. Однако кто-то из зрителей произносит слова героини на несколько секунд раньше. Соответствующий ролик звезда сцены опубликовала в своем Facebook.

"Зритель сдал мое "коронное" слово и нарвался", — написала Комановская в описании к видео.

После этого она подошла к мужчине, который ее "подставил", и неожиданно пригнула ему на руки. Тот, в свою очередь, быстро сориентировался и подхватил актрису.

"Игра просто великолепна. Извините, что воскликнул: "Нога". Но в этот момент так почувствовал. И ваша игра сделала мой день незабываемым, море впечатлений как у меня, так и у жены", — написал виновник этой сцены в комментариях.

"Видите, вот так дуэт сложили неожиданно!" — ответила Ольга.

Эта запись за короткое время собрала десятки тысяч просмотров, лайков, репостов и других реакций.

