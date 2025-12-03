Сам нарвався: глядач "підставив" народну артистку під час виступу в театрі (відео)

Народна артистка України Ольга Комановська знову вдалася до імпровізації під час виступу на сцені Івано-Франківського драматичного театру. Один з глядачів викрикнув з місця її репліку. Ймовірно, він уже не вперше бачив виставу.

Акторка Ольга Комановська, граючи роль, зійшла зі сцени й пішла глядацькою залою. Посеред проходу вона вдає, що падає, і далі мала б вигукнути прописану в п'єсі репліку. Однак хтось з глядачів промовляє слова героїні на кілька секунд раніше. Відповідний ролик зірка сцени опублікувала у своєму Facebook.

"Глядач здав моє "коронне" слово і нарвався", — написала Комановська в описі до відео.

Після цього вона підійшла до чоловіка, який її "підставив", і несподівано пригнула йому на руки. Той, своєю чергою, швидко зорієнтувався та підхопив акторку.

"Гра просто чудова. Вибачте, що вигукнув: "Нога". Але в цей момент так відчув. І ваша гра зробила мій день незабутнім, море вражень як у мене, так і в дружини", — написав винуватець цієї сцени у коментарях.

Відео дня

"Бачите, ось так дует склали неочікувано!" — відповіла Ольга.

Цей запис за короткий час зібрав десятки тисяч переглядів, вподобайок, репостів та інших реакцій.

