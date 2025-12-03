Не взятка, а подарок: чем шесть стран "ублажали" Трампа и что они получили взамен

Дональд Трамп считает себя экспертом в искусстве заключать сделки. И мировые лидеры быстро смекнули, что если льстить 47-му президенту США и подкрепить лесть материальным презентом, то вполне можно получить от него выгодные условия для любой сделки.

В итоге за почти год после возвращения Дональда Трампа в Белый дом уже собрался внушительный список "сделок", которые заключил президент США с иностранными лидерами после внезапного желания этих лидеров вручить Трампу ценный подарок, пишет Zeteo.

Дональд Трамп уже получил в подарок корону, орден и самолет

Хотя все президенты США получали подарки в прошлом, подарки, полученные Трампом, в 100 раз дороже, чем общая стоимость подарков, полученных всеми остальными президентами США с 2001 года.

Швейцария

Делегация швейцарских миллиардеров подарила Трампу гравированный золотой слиток стоимостью 130 000 долларов и настольные часы Rolex. После этого тарифы для Швейцарии снизились с 39% до 15% за 10 дней. Ранее президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер хвасталась, что у нее есть подход к Трампу, но она явилась без подарков, так что получила завышенные тарифы.

Катар

Подарок от Катара выбрал небывалый скандал, так как это был "летающий дворец": роскошный Boeing 747, врученный правительству США в качестве нового самолета Air Force One. Право собственности на самолет будет передано Президентской библиотеке Трампа по окончании его срока.

Через три дня после предложения самолета Катар стал первым заказчиком стационарной малогабаритной малогабаритной беспилотной воздушной системы (FS-LIDS) компании Raytheon, предназначенной для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Сам президент США Дональд Трамп, когда столкнулся с критикой, заявил, что самолет от Катара – это способ сэкономить налоговые средства.

"Почему наши военные, а значит, и наши налогоплательщики должны платить сотни миллионов долларов, если они могут получить все это бесплатно?" — написал Трамп на своей странице в социальных сетях во время поездки по Ближнему Востоку.

Южная Корея

Президент Южной Кореи Ли Джэ Мен подарил Дональду Трампу не просто золото, а сразу золотую корону, копию исторической реликвии, и большой орден Мугунхва — высшую государственную награду страны.

Взамен южнокорейцы получили снижение импортных пошлин на южнокорейские товары с 25% до 15%, а также одобрение США плана Южной Кореи по строительству атомных подводных лодок.

Саудовская Аравия

Саудовская девелоперская компания Dar Al Arkan, находящаяся в частной собственности, но сильно зависящая от государственных контрактов, построит и профинансирует две башни Trump Towers — одну в Джидде и одну в Эр-Рияде. Это принесет семейному бизнесу Трампов миллионы долларов в виде лицензионных сборов. Dar Al Arkan также планирует стать партнером Трампов в строительстве курорта на 80 вилл на Мальдивах.

Взамен США подписали новое Соглашение о стратегической обороне и согласились продать Саудовской Аравии истребители F-35, которые считаются самыми передовыми в мире, в тот же день, когда было объявлено о сделке на 1 триллион долларов.

Пакистан

В Пакистане номинировали Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, которую он жаждет получить, признали его заслуги в прекращении войны с Индией, а также вручили деревянную шкатулку с образцами минералов, за которой последовала поставка обогащенных редкоземельных элементов и других критически важных ископаемых в качестве символического жеста.

В ответ США снизили тарифную ставку до 19% (по сравнению с 25% для Индии), а также Пакистан получил инвестиции американской фирмы в размере 500 миллионов долларов в добычу полезных ископаемых Пакистана.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)

ОАЭ инвестировали 2 миллиарда долларов в криптокомпанию Binance с использованием "USD1" — стейблкоина, привязанного к доллару, запущенного криптопроектом семьи Трампа World Liberty Financial.

В ответ они получили расширенный доступ к передовым и дефицитным компьютерным чипам для искусственного интеллекта из США.

Также золотом президента США одаривают не только страны, но и частные лица. Так, генеральный директор Apple, миллиардер Тим Кук вручил президенту США именной сувенир на основе из 24-каратного золота.

При этом сам Дональд Трамп не слишком щедр на подарки. Так, во время инаугурации его гостям и инвесторам вручили довольно скромные презенты с бутылочками кока-колы.