Не хабар, а подарунок: чим шість країн "догоджали" Трампу і що вони отримали натомість

Дональд Трамп вважає себе експертом у мистецтві укладати угоди. І світові лідери швидко зметикували, що якщо лестити 47-му президенту США і підкріпити лестощі матеріальним презентом, то цілком можна отримати від нього вигідні умови для будь-якої угоди.

У підсумку за майже рік після повернення Дональда Трампа в Білий дім уже зібрався значний список "угод", які уклав президент США з іноземними лідерами після раптового бажання цих лідерів вручити Трампу цінний подарунок, пише Zeteo.

Дональд Трамп уже отримав у подарунок корону, орден і літак

Хоча всі президенти США отримували подарунки в минулому, подарунки, отримані Трампом, у 100 разів дорожчі, ніж загальна вартість подарунків, отриманих усіма іншими президентами США з 2001 року.

Швейцарія

Делегація швейцарських мільярдерів подарувала Трампу гравірований золотий злиток вартістю 130 000 доларів і настільний годинник Rolex. Після цього тарифи для Швейцарії знизилися з 39% до 15% за 10 днів. Раніше президентка Швейцарії Карін Келлер-Зуттер хвалилася, що в неї є підхід до Трампа, але вона з'явилася без подарунків, тому отримала завищені тарифи.

Відео дня

Катар

Подарунок від Катару вибрав небувалий скандал, оскільки це був "палац, що літає": розкішний Boeing 747, який вручили уряду США як новий літак Air Force One. Право власності на літак буде передано Президентській бібліотеці Трампа після закінчення його терміну.

Через три дні після пропозиції літака Катар став першим замовником стаціонарної малогабаритної малогабаритної безпілотної повітряної системи (FS-LIDS) компанії Raytheon, призначеної для боротьби з безпілотними літальними апаратами.

Сам президент США Дональд Трамп, коли зіткнувся з критикою, заявив, що літак від Катару — це спосіб заощадити податкові кошти.

"Чому наші військові, а значить, і наші платники податків повинні платити сотні мільйонів доларів, якщо вони можуть отримати все це безкоштовно?" — написав Трамп на своїй сторінці в соціальних мережах під час поїздки по Близькому Сходу.

Південна Корея

Президент Південної Кореї Лі Дже Мен подарував Дональду Трампу не просто золото, а одразу золоту корону, копію історичної реліквії, і великий орден Мугунхва — найвищу державну нагороду країни.

Натомість південнокорейці отримали зниження імпортних мит на південнокорейські товари з 25% до 15%, а також схвалення США плану Південної Кореї з будівництва атомних підводних човнів.

Саудівська Аравія

Саудівська девелоперська компанія Dar Al Arkan, що перебуває у приватній власності, але сильно залежить від державних контрактів, побудує і профінансує дві вежі Trump Towers — одну в Джидді й одну в Ер-Ріяді. Це принесе сімейному бізнесу Трампів мільйони доларів у вигляді ліцензійних зборів. Dar Al Arkan також планує стати партнером Трампів у будівництві курорту на 80 вілл на Мальдівах.

Натомість США підписали нову Угоду про стратегічну оборону і погодилися продати Саудівській Аравії винищувачі F-35, які вважаються найпередовішими у світі, того самого дня, коли було оголошено про угоду на 1 трильйон доларів.

Пакистан

У Пакистані номінували Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, яку він прагне отримати, визнали його заслуги в припиненні війни з Індією, а також вручили дерев'яну скриньку зі зразками мінералів, за якою послідувало постачання збагачених рідкоземельних елементів та інших критично важливих копалин як символічний жест.

У відповідь США знизили тарифну ставку до 19% (порівняно з 25% для Індії), а також Пакистан отримав інвестиції американської фірми в розмірі 500 мільйонів доларів у видобуток корисних копалин Пакистану.

Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ)

ОАЕ інвестували 2 мільярди доларів у криптокомпанію Binance з використанням "USD1" — стейблкоїна, прив'язаного до долара, запущеного криптопроєктом сім'ї Трампа World Liberty Financial.

У відповідь вони отримали розширений доступ до передових і дефіцитних комп'ютерних чіпів для штучного інтелекту зі США.

Також золотом президента США обдаровують не тільки країни, а й приватні особи. Так, генеральний директор Apple, мільярдер Тім Кук вручив президенту США іменний сувенір на основі з 24-каратного золота.

При цьому сам Дональд Трамп не надто щедрий на подарунки. Так, під час інавгурації його гостям та інвесторам вручили досить скромні презенти з пляшечками кока-коли.