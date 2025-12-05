Бывшую жену отсидевшего в тюрьме Ефремова нашли мертвой в горе мусора (фото)

В Москве при трагических обстоятельствах умерла российская актриса Ксения Качалина, которая когда-то была женой скандального артиста Михаила Ефремова. Женщина вела маргинальный образ жизни.

Бывшую жену отсидевшего в тюрьме Михаила Ефремова нашли мертвой в собственной квартире в центральной части российской столицы. Об этом сообщили российские медиа со ссылкой на источники правоохранительных органах.

Тело Качалиной обнаружил ее бывший муж Михаил Ефремов, который весной текущего года вышел на свободу после отбывания наказания. По информации издания, женщина лежала возле кровати в захламленном помещении.

Ксения Качалина злоупотребляла алкоголем

Сначала Ефремов пытался самостоятельно помочь бывшей жене, однако впоследствии вызвал медиков и полицию. Тело находилось в квартире уже несколько суток до момента обнаружения.

Местные СМИ отмечают, что последние годы Качалина вела маргинальный образ жизни и имела проблемы с алкоголем, из-за чего прекратила актерскую карьеру.

Ксения Качалина с Михаилом Ефремовым

От брака Ефремова и Качалиной осталась дочь Анна-Мария. Супруги официально развелись еще в 2004 году.

Пока Михаил Ефремов был за решеткой, умерла его вторая жена, актриса Евгения Добровольская.

А его пятая жена София Кругликова подала на развод после 20 лет брака.

Мы также писали о деле Михаила Ефремова и о суде, который в итоге превратился в шоу.