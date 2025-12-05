Підтримайте нас RU
Колишню дружину Єфремова, який відсидів у тюрмі, знайшли мертвою у горі сміття (фото)

Ксенія Качаліна, акторка
Ксенія Качаліна померла у себе вдома | Фото: Facebook

У Москві за трагічних обставин померла російська акторка Ксенія Качаліна, яка колись була дружиною скандального артиста Михайла Єфремова. Жінка вела маргінальний спосіб життя.

Колишню дружину Михайла Єфремова, який відсидів у тюрмі, знайшли мертвою у власній квартирі в центральній частині російської столиці. Про це повідомили російські медіа з посиланням на джерела правоохоронних органах.

Тіло Качаліної виявив її колишній чоловік Михайло Єфремов, який навесні поточного року вийшов на волю після відбування покарання. За інформацією видання, жінка лежала біля ліжка у захаращеному помешканні.

Ксенія Качаліна, акторка
Ксенія Качаліна зловживала алкоголем
Фото: Facebook

Спочатку Єфремов намагався самостійно допомогти колишній дружині, проте згодом викликав медиків та поліцію. Тіло знаходилося у квартирі вже кілька діб до моменту виявлення.

Місцеві ЗМІ зазначають, що останні роки Качаліна вела маргінальний спосіб життя та мала проблеми з алкоголем, через що припинила акторську кар'єру.

Ксенія Качаліна, акторка
Ксенія Качаліна з Михайлом Єфремовим
Фото: Facebook

Від шлюбу Єфремова та Качаліної залишилася донька Анна-Марія. Подружжя офіційно розлучилося ще 2004 року.

Ми також писали про справу Михайла Єфремова і про суд, який у підсумку перетворився на шоу.