"Не смешно": мужчина сравнил цены на продукты в Украине и ЕС (видео)

Журналисты сравнили цены на продукты питания в Украине и нескольких странах Европы. Несмотря на относительно незначительную разницу, зарплаты между странами очень сильно различаются.

В программе "Просыпайся" рассказали, сколько стоит базовый набор продуктов в Украине, Ирландии, Германии и Франции. В комментариях украинцы активно отреагировали на это.

"Даже некоторые говорят о том, что сейчас в Украине цены на продукты дороже, чем в странах Европы", — сказал Владимир Остапчук.

Поэтому корреспондент программы отправился на закупки на рынок Киева, а его знакомая — за границей.

"Чтобы разобраться, отправляемся за покупками. Берем стандартную корзину — бананы, помидоры, куриное филе, десяток яиц, бутылка масла и буханка хлеба. И посчитаем, на сколько она потянет в столицах Украины, Франции, Германии и Ирландии", — сказал журналист.

Ирландия — 1115 грн (средняя зарплата — около 200 000 грн);

Франция — 990 грн (средняя зарплата — 118 000 грн);

Германия — 900 грн (средняя зарплата — 137 00 грн);

Украина — 740 грн (средняя зарплата — 25 тысяч грн).

"Но здесь есть важная деталь: европейцы воспринимают такие цены совсем иначе, потому что уровень их зарплат в разы выше. Так что продукты у нас дешевле, но реальный покупательский вес денег гораздо ниже", — подытожил журналист.

Реакция сети

Украинцы в комментариях резко отреагировали на такие данные, отметив настоящие зарплаты в Украине:

"25000, не смешно, Украина это не только Киев, где большие зарплаты, почти везде меньше 10000".

"Специально выбрали более дорогие страны Европы. Пусть бы взяли Польшу, Чехию и Венгрию например".

"Надо учитывать еще экономику, не только цены".

"2800 нет и близко в Германии, неквалифицированные работники с уровнем языка В1 это 1700 максимум".

"Сбросьте все, что вы купили, и куплю в Чехии: Бананы -18 ck+~36 грн. Помидор — 50ck+~100грн. Яйца — 45ck+~90 грн. Масло растительное — 29ck+~58грн. Хлеб — 30ck+-60грн. Филе — 120ck+~240грн. В сумме 263ck или 526 грн. Минимум прожиточный 24000 крон или 48000 грн, меньше всего в день можно заработать 1000 крон как минимум".

"А аренду жилья теперь давайте сравним, из тех 4к евро зарплаты в Ирландии останется 2к".

"Я что не в той Украине живу?.. где ваши 25к зп????".

