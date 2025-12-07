"Не смішно": чоловік порівняв ціни на продукти в Україні та ЄС (відео)

Журналісти порівняли ціни на продукти харчування в Україні та кількох країнах Європи. Попри відносно незначну різницю, зарплати між країнами дуже сильно різняться.

У програмі "Прокидайся" розповіли, скільки коштує базовий набір продуктів в Україні, Ірландії, Німеччині та Франції. У коментарях українці активно відреагували на це.

У програмі "Прокидайся" порівняли ціни на продукти в Україні та країнах ЄС

"Навіть деякі кажуть про те, що зараз в Україні ціни на продукти дорожчі, ніж у країнах Європи", — сказав Володимир Остапчук.

Тому кореспондент програми вирушив на закупки на ринок Києва, а його знайома — за кордоном.

"Щоб розібратися, вирушаємо на закупи. Беремо стандартний кошик — банани, помідори, куряче філе, десяток яєць, пляшка олії та буханець хліба. І порахуємо, на скільки він потягне у столицях України, Франції, Німеччини та Ірландії", — сказав журналіст.

Ірландія — 1115 грн (середня зарплата — близько 200 000 грн);

Франція — 990 грн (середня зарплата — 118 000 грн);

Німеччина — 900 грн (середня зарплата — 137 00 грн);

Україна — 740 грн (середня зарплата — 25 тисяч грн).

"Але тут є важлива деталь: європейці сприймають такі ціни зовсім інакше, бо рівень їхніх зарплат у рази вищий. То ж продукти в нас дешевші, але реальна купівельна вага грошей набагато нижча", — підсумував журналіст.

Реакція мережі

Українці в коментарях різко відреагували на такі дані, наголосивши на справжніх зарплатах в Україні:

"25000, не смішно, Україна це не лише Київ, де великі зарплати, майже всюди менше 10000".

"Спеціально обрали дорожчі країни Європи. Хай би взяли Польщу, Чехію і Угорщину наприклад".

"Треба враховувати ще економіку, не лише ціни".

Реакція українців

"2800 нема і близько в Німеччині, некваліфіковані працівники з рівнем мови В1 це 1700 максимум".

"Скиньте все, що ви купили, і куплю в Чехії: Банани —18 ck+~36 грн. Помідор — 50ck+~100грн. Яйця — 45ck+~90 грн. Олія —29ck+~58грн. Хліб — 30ck+-60грн. Філе — 120ck+~240грн. В сумі 263ck або 526 грн. Мінімум прожитковий 24000 крон або 48000 грн, найменше на день можна заробити 1000 крон як мінімум".

"А оренду житла тепер давайте порівняємо, із тих 4к євро зарплати в Ірландії залишиться 2к".

"Я що не у тій Україні живу?.. де ваші 25к зп???".

