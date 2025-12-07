"Не смішно": чоловік порівняв ціни на продукти в Україні та ЄС (відео)
Журналісти порівняли ціни на продукти харчування в Україні та кількох країнах Європи. Попри відносно незначну різницю, зарплати між країнами дуже сильно різняться.
У програмі "Прокидайся" розповіли, скільки коштує базовий набір продуктів в Україні, Ірландії, Німеччині та Франції. У коментарях українці активно відреагували на це.
Ціни на продукти в Україні та країнах ЄС
"Навіть деякі кажуть про те, що зараз в Україні ціни на продукти дорожчі, ніж у країнах Європи", — сказав Володимир Остапчук.
Тому кореспондент програми вирушив на закупки на ринок Києва, а його знайома — за кордоном.
"Щоб розібратися, вирушаємо на закупи. Беремо стандартний кошик — банани, помідори, куряче філе, десяток яєць, пляшка олії та буханець хліба. І порахуємо, на скільки він потягне у столицях України, Франції, Німеччини та Ірландії", — сказав журналіст.
- Ірландія — 1115 грн (середня зарплата — близько 200 000 грн);
- Франція — 990 грн (середня зарплата — 118 000 грн);
- Німеччина — 900 грн (середня зарплата — 137 00 грн);
- Україна — 740 грн (середня зарплата — 25 тисяч грн).
"Але тут є важлива деталь: європейці сприймають такі ціни зовсім інакше, бо рівень їхніх зарплат у рази вищий. То ж продукти в нас дешевші, але реальна купівельна вага грошей набагато нижча", — підсумував журналіст.
Реакція мережі
Українці в коментарях різко відреагували на такі дані, наголосивши на справжніх зарплатах в Україні:
- "25000, не смішно, Україна це не лише Київ, де великі зарплати, майже всюди менше 10000".
- "Спеціально обрали дорожчі країни Європи. Хай би взяли Польщу, Чехію і Угорщину наприклад".
- "Треба враховувати ще економіку, не лише ціни".
- "2800 нема і близько в Німеччині, некваліфіковані працівники з рівнем мови В1 це 1700 максимум".
- "Скиньте все, що ви купили, і куплю в Чехії: Банани —18 ck+~36 грн. Помідор — 50ck+~100грн. Яйця — 45ck+~90 грн. Олія —29ck+~58грн. Хліб — 30ck+-60грн. Філе — 120ck+~240грн. В сумі 263ck або 526 грн. Мінімум прожитковий 24000 крон або 48000 грн, найменше на день можна заробити 1000 крон як мінімум".
- "А оренду житла тепер давайте порівняємо, із тих 4к євро зарплати в Ірландії залишиться 2к".
- "Я що не у тій Україні живу?.. де ваші 25к зп???".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Українка Юлія вирішила провести невеличкий соціальний експеримент, порівнявши ціни в Іспанії та Україні.
- Блогер порівняв ціни у супермаркетах Австралії та України. Різниця виявилася майже непомітною.
Крім того, українка на імʼя Марина пригадала, скільки коштували продукти харчування у 2019 році. Базовий набір можна було придбати всього за 100 гривень.