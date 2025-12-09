Павел Зибров стал жертвой мошенников: что произошло (фото)

68-летний украинский певец Павел Зибров стал жертвой мошенников. Злоумышленники публикуют видео, в котором народный артист якобы рекламирует "метод лечения от диабета".

Об этом Павел Николаевич сам сообщил в Instagram. По его словам, он никакого отношения к таким видео не имеет.

Павел Зибров стал жертвой мошенников

Мошенники, судя по всему, сгенерировали видео с помощью искусственного интеллекта, использовав лицо и голос Зиброва. Артист призвал не верить таким роликам.

"Хочу официально сообщить: я не имею никакого отношения к сообщениям, которые сейчас распространяются в сети. В этих видео мошенники накладывают искусственно сгенерированный голос и от моего имени рекламируют якобы "метод лечения" от диабета. Это неправда. Это мошенничество", — написал музыкант.

Павел Зибров стал жертвой мошенников Фото: Instagram

Борется, но тщетно

Павел Николаевич пытается бороться с мошенниками, но все тщетно. Даже если одно видео удастся удалить после жалоб, то быстро появляется новое. Поэтому народный артист призывает украинцев не вестись на подобные "рекламы". Более того, ни в коем случае не стоит переходить по ссылкам под такими роликами.

"Пожалуйста, не переходите по ссылке, ничего не покупайте и не ведитесь на подобные схемы! К сожалению, сколько бы жалоб мы не присылали, эти страницы появляются снова. Поэтому единственный действенный способ — игнорировать такие видео и не верить подобным заявлениям. Берегите себя и своих близких", — написал Павел Зибров.

