Павло Зібров став жертвою шахраїв: що сталося (фото)

68-річний український співак Павло Зібров став жертвою шахраїв. Зловмисники публікують відео, у якому народний артист нібито рекламує "метод лікування від діабету".

Про це Павло Миколайович сам повідомив в Instagram. За його словами, він жодного стосунку до таких відео не має.

Павло Зібров став жертвою шахраїв

Шахраї, судячи з усього, згенерували відео за допомогою штучного інтелекту, використавши обличчя та голос Зіброва. Артист закликав не вірити таким роликам.

"Хочу офіційно повідомити: я не маю жодного стосунку до дописів, які зараз поширюються в мережі. У цих відео шахраї накладають штучно згенерований голос і від мого імені рекламують нібито "метод лікування" від діабету. Це неправда. Це шахрайство", — написав музикант.

Павло Зібров став жертвою шахраїв Фото: Instagram

Бореться, але марно

Павло Миколайович намагається боротися з шахраями, але все марно. Навіть якщо одне відео вдасться видалити після скарг, то швидко з'являється нове. Тому народний артист закликає українців не вестися на подібні "реклами". Ба більше, у жодному разі не варто переходити за посиланнями під такими роликами.

"Будь ласка, не переходьте за посиланням, нічого не купуйте і не ведіться на подібні схеми! На жаль, скільки б скарг ми не надсилали, ці сторінки з'являються знову. Тому єдиний дієвий спосіб — ігнорувати такі відео і не вірити подібним заявам. Бережіть себе та своїх близьких", — написав Павло Зібров.

