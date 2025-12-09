Вошли в историю музыки: 6 взрывных хитов украинской группы ADAM

Группа ADAM за годы своего существования выпустила ряд хитов, которые покорили миллионы слушателей. От нежных баллад до вирусных треков — их песни обогатили коллекцию украинской популярной музыки.

Михаил Клименко начал музыкальный путь еще во время учебы в университете. В 2014 году вместе с Александрой Норовой, которую называл своей музой, музыкант создал группу ADAM. За годы существования коллектив сформировал собственное звучание и стал узнаваемым благодаря хитам, которые набирали миллионы просмотров.

Фокус вспоминает об основных песнях коллектива, навсегда вошедших в историю музыки.

"Повільно"

Среди наиболее известных композиций группы — "Повільно", вышедшая в 2023 году и быстро ставшая хитом. Клип на песню собрал более 9 миллионов просмотров на YouTube.

"Дещо інше"

В репертуаре группы также есть популярный трек "Дещо інше", посвященный любимой артиста.

"ХДБ"

Еще один трек "ХДБ" из альбома РОНІМ, который ADAM выпустили в 2019-м, телеведущая Янина Соколова использовала в заставке к своей авторской программе.

"Особистий рай"

Покорил TikTok и дуэт с Гелей Зозулей — "Особистий рай". Композицию исполнители посвятили всем влюбленным, которые идут на поиски своей половинки несмотря на любые препятствия.

"Зорепади"

Отдельного внимания заслуживает совместная работа ADAM и KOLA — песня "Зорепади". Певица признавалась, что во время съемок клипа была поражена искренностью и светом, которые излучал Михаил Клименко.

"Ау Ау"

В начале этого года Клименко и Норова презентовали еще одну работу — трек "Ау Ау", который быстро стал вирусным и возглавил тренды в социальных сетях.

Смерть Михаила Клименко стала большим ударом для фанов и коллег. Жена до последних дней оставалась рядом с ним.

