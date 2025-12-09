Увійшли в історію музики: 6 вибухових хітів українського гурту ADAM

Гурт ADAM за роки свого існування випустив низку хітів, які підкорили мільйони слухачів. Від ніжних балад до вірусних треків — їхні пісні збагатили колекцію української популярної музики.

Михайло Клименко розпочав музичний шлях ще під час навчання в університеті. У 2014 році разом із Олександрою Норовою, яку називав своєю музою, музикант створив гурт ADAM. За роки існування колектив сформував власне звучання та став впізнаваним завдяки хітам, що набирали мільйони переглядів.

Фокус згадує про основні пісні колективу, що назавжди увійшли в історію музики.

"Повільно"

Серед найбільш відомих композицій гурту — "Повільно", що вийшла у 2023 році та швидко стала хітом. Кліп на пісню зібрав понад 9 мільйонів переглядів на YouTube.

"Дещо інше"

У репертуарі гурту також є популярний трек "Дещо інше", присвячений коханій артиста.

"ХДБ"

Ще один трек "ХДБ" з альбому РОНІМ, який ADAM випустили у 2019-му, телеведуча Яніна Соколова використовувала у заставці до своєї авторської програми.

"Особистий рай"

Підкорив TikTok й дует із Гелею Зозулею — "Особистий рай". Композицію виконавці присвятили всім закоханим, які йдуть на пошуки своєї половинки попри будь-які перешкоди.

"Зорепади"

Окремої уваги заслуговує спільна робота ADAM та KOLA — пісня "Зорепади". Співачка зізнавалася, що під час зйомок кліпу була вражена щирістю й світлом, які випромінював Михайло Клименко.

"Ау Ау"

На початку цього року Клименко та Норова презентували ще одну роботу — трек "Ау Ау", який швидко став вірусним та очолив тренди в соціальних мережах.

Смерть Михайла Клименка стала великим ударом для фанів та колег. Дружина до останніх днів залишалася поруч з ним.

