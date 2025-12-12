Если вам трудно заснуть ночью, попробуйте этот простой лайфхак

Эксперты по сну и люди, которые имеют проблемы со сном, испытали эту простую технику. Результаты могут вас удивить.

Работает ли она, или это просто очередное вирусное плацебо, которое обречено разочаровать людей с хроническим недосыпом. Об этом пишет Huff Post.

Как заснуть ночью: простой лайфхак

Более десяти лет мужчина пытался заснуть всю ночь, пробовал натуральные лекарства, приложения для медитации, генераторы белого шума, утяжеленные одеяла — все, что угодно. В стремлении крепкого ночного отдыха он потратил тысячи долларов.

"Когда я начал видеть, как лайфхак для сна становится вирусным в социальных сетях, я должен был его попробовать. По крайней мере, он был бесплатным, поэтому мне нечего было терять. Я решил протестировать его в течение двух недель", — рассказывает он.

Відео дня

Это почти абсурдно просто: закройте глаза и медленно закатывайте ими из стороны в сторону, затем вверх и вниз, затем по кругу, по часовой стрелке и против нее. Делайте закатывания медленно и равномерно, пока не почувствуете сонливость.

Этот лайфхак приобрел популярность после того, как хирург Кейтлин Тондо-Стил поделилась им в Instagram, утверждая, что это сработало для нее 14 из 15 раз, когда она просыпалась посреди ночи.

Закройте глаза и медленно закатывайте ими из стороны в сторону Фото: Scitech Daily

Почему этот трюк может помочь вам заснуть

Существует неврологическое объяснение того, почему это может сработать.

"Заставляя глаза двигаться вперед и назад медленными, плавными дугами, вы имитируете колебания, которые естественно происходят во время фазы быстрого сна", — говорит Киара ДеВитт, медсестра детской неврологии.

Это своего рода подсознательная система сообщений остальной нервной системе, что нам следует расслабиться.

Когда же мы просыпаемся посреди ночи, настоящая проблема заключается не только в пробуждении. Это внезапная, паническая мысль: "О нет, я не сплю. Я буду истощен завтра".

Эти мысли вызывают стресс, а техника работает, давая вашему разуму простую, скучную физическую задачу, на которой можно сосредоточиться. Вместо того, чтобы позволить своим мыслям погружаться в тревогу о часах, вы захватываете собственное внимание и заставляете его сосредоточиться на движении.

Техника работает, давая вашему разуму простую, скучную физическую задачу Фото: ScienceAlert

Но есть ли какие-то исследования, подтверждающие это? Нет — по крайней мере, не именно по этому методу.

Хотя медленные ритмичные движения могут успокаивать, перенаправляя внимание от тревожных мыслей, "именно мозг выполняет расслабление, а не глаза".

Люди попробовали этот трюк

HuffPost попросил нескольких людей, которые имели проблемы со сном, поделиться своими мыслями об этой технике. Просыпаться 10 или более раз за ночь было реальностью Дэвида Галла на протяжении большей части его жизни. Поэтому, когда он попробовал лайфхак с закатыванием глаз, он был полон надежды. Результаты удивили его.

"Должен сказать, что это, кажется, работает очень хорошо. Интересно то, что я не помню, чтобы "прекращал" выполнять эту технику, потому что, очевидно, я засыпаю во время ее выполнения", — рассказал мужчина.

Впрочем, были и люди, которых, наоборот, такие действия взбадривали и сон отходил.

Так стоит ли попробовать это в следующий раз, когда вы не сможете заснуть? Конечно, это низкий риск и бесплатно. Просто имейте реалистичные ожидания.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Дефицит магния связывают с бессонницей и синдромом беспокойных ног, что влияет на качество сна у многих взрослых.

Употребление киви может решить проблему и вернуть вам спокойный здоровый сон.

Напомним, 5 ошибок в питании, которые плохо влияют на ваш сон.