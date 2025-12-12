Якщо вам важко заснути вночі, спробуйте цей простий лайфхак

Експерти зі сну та люди, які мають проблеми зі сном, випробували цю просту техніку. Результати можуть вас здивувати.

Чи працює вона, чи це просто чергове вірусне плацебо, яке приречене розчарувати людей з хронічним недосипом. Про це пише Huff Post.

Як заснути вночі: простий лайфхак

Понад десять років чоловік намагався заснути всю ніч, пробував натуральні ліки, додатки для медитації, генератори білого шуму, обтяжені ковдри — все, що завгодно. У прагненні міцного нічного відпочинку він витратив тисячі доларів.

"Коли я почав бачити, як лайфхак для сну стає вірусним у соціальних мережах, я мусив його спробувати. Принаймні, він був безкоштовним, тому мені не було чого втрачати. ​​Я вирішив протестувати його протягом двох тижнів", — розповідає він.

Це майже абсурдно просто: заплющте очі та повільно закочуйте ними з боку в бік, потім вгору та вниз, потім по колу, за годинниковою стрілкою та проти неї. Робіть закочування повільно та рівномірно, поки не відчуєте сонливість.

Цей лайфхак набув популярності після того, як хірургиня Кейтлін Тондо-Стіл поділилася ним в Instagram, стверджуючи, що це спрацювало для неї 14 з 15 разів, коли вона прокидалася посеред ночі.

Заплющте очі та повільно закочуйте ними з боку в бік Фото: Scitech Daily

Чому цей трюк може допомогти вам заснути

Існує неврологічне пояснення того, чому це може спрацювати.

"Змушуючи очі рухатися вперед і назад повільними, плавними дугами, ви імітуєте коливання, які природно відбуваються під час фази швидкого сну", — каже Кіара ДеВітт, медсестра дитячої неврології.

Це свого роду підсвідома система повідомлень решті нервової системи, що нам слід розслабитися.

Коли ж ми прокидаємося посеред ночі, справжня проблема полягає не лише в пробудженні. Це раптова, панічна думка: "О ні, я не сплю. Я буду виснажений завтра".

Ці думки викликають стрес, а техніка працює, даючи вашому розуму просте, нудне фізичне завдання, на якому можна зосередитися. Замість того, щоб дозволити своїм думкам занурюватися в тривогу щодо годинника, ви захоплюєте власну увагу та змушуєте її зосередитися на русі.

Техніка працює, даючи вашому розуму просте, нудне фізичне завдання Фото: ScienceAlert

Але чи є якісь дослідження, що підтверджують це? Ні — принаймні, не саме щодо цього методу.

Хоча повільні ритмічні рухи можуть заспокоювати, перенаправляючи увагу від тривожних думок, "саме мозок виконує розслаблення, а не очі".

Люди спробували цей трюк

HuffPost попросив кількох людей, які мали проблеми зі сном, поділитися своїми думками щодо цієї техніки. Прокидатися 10 або більше разів на ніч було реальністю Девіда Галла протягом більшої частини його життя. Тож, коли він спробував лайфхак із закочуванням очей, він був сповнений надії. Результати здивували його.

"Мушу сказати, що це, здається, працює дуже добре. Цікаво те, що я не пам’ятаю, щоб "припиняв" виконувати цю техніку, тому що, очевидно, я засинаю під час її виконання", — розповів чоловік.

Втім, були й люди, яких, навпаки, такі дії збадьорювали і сон відходив.

Тож, чи варто спробувати це наступного разу, коли ви не зможете заснути? Звичайно, це низький ризик і безкоштовно. Просто майте реалістичні очікування.

Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.

