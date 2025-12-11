Голливудский актер Джонни Депп будет продюсировать фильм по русскому роману "Мастер и Маргарита" и может сыграть в нем главную роль. Вокруг этого произведения ходят легенды о "проклятии": на съемочных площадках предыдущих экранизаций происходили "мистические" случаи и внезапные смерти.

О том, что Джонни Депп будет продюсировать фильм по роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", сообщило 10 декабря издание Variety. Съемки должны стартовать в 2026 году. "Телеграф" рассказал, с какими проблемами рискует столкнуться американский актер из-за так называемого "проклятия Булгакова".

Проклятие "Мастера и Маргариты"

Автор статьи отметил, что странные истории случались на съемочных площадках "Мастера и Маргариты" регулярно, в частности режиссер Владимир Бортко (против которого в ноябре 2024 года были применены санкции СНБО Украины) перед началом вызывал на съемочную площадку священника, чтобы он освятил место. Однако после выхода в 2005 году сериала Бортко, ставшего одной из самых популярных экранизаций романа Булгакова, умерли по меньшей мере 18 актеров: среди них были не только пожилые Кирилл Лавров или Илья Олейников, но и 54-летний Александр Абдулов и 38-летний Владислав Галкин.

Репутацию "плохой книги" роман "Мастер и Маргарита" заработал еще благодаря первой экранизации от советского режиссера Юрия Кары 1994 года. Фильм вышел только в 2011 году: продюсеры из кооператива "ТАМП" через суд отобрали у режиссера негатив ленты, а тот, кто прятал пленки в хранилище, внезапно умер — поэтому негатив нашли только через 15 лет.

Не менее показательная история случилась с югославом Александаром Петровичем, который еще в 1972 году создал первую полноценную киноадаптацию романа. Через несколько дней проката фильм сняли с экранов "по политическим причинам" как слишком антикоммунистический. А самому режиссеру пришлось уехать в Западную Германию, потому что дома у него больше не было работы по специальности.

Так же проблемы "по политическим причинам" имел режиссер последней экранизации "Мастера и Маргариты" 2024 года Михаил Локшин. Россиянин открыто осудил войну против Украины, и из-за травли российскими пропагандистами был вынужден уехать в США.

По словам автора статьи, слухи о "проклятии Булгакова" начал советский режиссер Владимир Наумов, который в конце 1960-х годов поставил по мотивам произведений Михаила Булгакова фильм "Бег". Наумов рассказывал, что к нему якобы приходила во сне вдова Булгакова и передавала от своего мужа "благословение" на экранизацию "Мастера и Маргариты", а потом "послание", что ленты не будет.

Риски для Джонни Деппа из-за "Мастера и Маргариты"

При этом журналист отмечает, что голливудский актер в попытке экранизировать произведение Булгакова может столкнуться с реальными юридическими проблемами. Светлана Мигунова-Дали и Грейс Ло, сопродюсеры Джонни Деппа, которые заявляют об эксклюзивных правах на экранизацию, заблокировали выход на экраны в Америке "Мастера и Маргариты" Локшина, и россияне подали встречный иск, благодаря которому могут забрать эти "эксклюзивные права". Из-за этого Деппу грозят затяжные суды, а расходы на ленту могут увеличиться в случае.

Кроме того, стремление сопродюсеров Ло и Мигуновой-Дали не допустить в прокат фильм российского оппозиционера может вызвать возмущение среди "антитрамповского электората", который осуждает войну России против Украины, и заодно втянуть Деппа в очередной скандал.

Отношение Булгакова к Украине.

В августе 2022 года секретариат Национального союза писателей Украины потребовал ликвидировать музей Булгакова в Киеве. Представители союза отметили, что автор романа "Мастер и Маргарита" порочил и "яростно ненавидел Украину и ее независимость". В частности в его романе 1925 года "Белая гвардия" Булгаков вложил в уста одного из героев слова: "Я бы вашего гетмана (Павла Скоропадского) за устройство этой миленькой Украины повесил бы первым!"

В апреле 2024 года экспертная комиссия Украинского института национальной памяти признала объекты, посвященные Булгакову, символом российской империи, указав на полное отсутствие в произведениях писателя положительных персонажей-украинцев и отрицание им самого факта существования украинской нации.

Напомним, в апреле 2025 года СМИ рассказывали, что Джонни Депп пожертвовал имиджем ради новой роли в криминальном триллере Марка Уэбба Day Drinker ("Пьяница").