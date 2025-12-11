Депп хоче зняти "Майстра і Маргариту": які проблеми і "прокляття" несе роман Булгакова

Голлівудський актор Джонні Депп продюсуватиме фільм за російським романом "Майстер і Маргарита" та може зіграти в ньому головну роль. Навколо цього твору ходять легенди про "прокляття": на знімальних майданчиках попередніх екранізацій ставалися "містичні" випадки та раптові смерті.

Про те, що Джонні Депп продюсуватиме фільм за романом Михайла Булгакова "Майстер і Маргарита", повідомило 10 грудня видання Variety. Зйомки мають стартувати у 2026 році. "Телеграф" розповів, з якими проблемами ризикує зіткнутися американський актор через так зване "прокляття Булгакова".

Прокляття "Майстра і Маргарити"

Автор статті зазначив, що дивні історії траплялися на знімальних майданчиках "Майстра і Маргарити" регулярно, зокрема режисер Володимир Бортко (проти якого в листопаді 2024 року були застосовані санкції РНБО України) перед початком викликав на знімальний майданчик священника, щоб він освятив місце. Проте після виходу у 2005 році серіалу Бортка, що став однією з найпопулярніших екранізацій роману Булгакова, померли щонайменше 18 акторів: серед них були не лише літні Кирило Лавров чи Ілля Олейников, а й 54-річний Олександр Абдулов і 38-річний Владислав Галкін.

Репутацію "поганої книги" роман "Майстер і Маргарита" заробив іще завдяки першій екранізації від радянського режисера Юрія Кари 1994 року. Фільм вийшов лише у 2011 році: продюсери з кооперативу "ТАМП" через суд відібрали в режисера негатив стрічки, а той, хто ховав плівки у сховищі, раптово помер — тому негатив знайшли лише за 15 років.

Першу повноцінну кіноадаптацію роману у 1972 році зняв югославський режисер Александар Петрович — стрічку зняли з прокату за кілька днів після виходу як "занадто антикомуністичну", а сам режисер потрапив в опалу та був вимушений виїхати до Західної Німеччини.

Так само проблеми "з політичних причин" мав режисер останньої екранізації "Майстра і Маргарити" 2024 року Михайло Локшин. Росіянин відкрито засудив війну проти України, і через цькування російськими пропагандистами був вимушений виїхати до США.

За словами автора статті, чутки про "прокляття Булгакова" започаткував радянський режисер Володимир Наумов, який наприкінці 1960-х років поставив за мотивами творів Михайла Булгакова фільм "Біг". Наумов розповідав, що до нього нібито приходила уві сні вдова Булгакова та передавала від свого чоловіка "благословення" на екранізацію "Майстра і Маргарити", а потім "послання", що стрічки не буде.

Ризики для Джонні Деппа через "Майстра і Маргариту"

При цьому журналіст зазначає, що голлівудський актор у намаганні екранізувати твір Булгакова може зіткнутися з реальними юридичними проблемами. Світлана Міґунова-Далі та Грейс Ло, співпродюсерки Джонні Деппа, які заявляють про ексклюзивні права на екранізацію, заблокували вихід на екрани в Америці "Майстра і Маргарити" Локшина, і росіяни подали зустрічний позов, завдяки якому можуть забрати ці "ексклюзивні права". Через це Деппу загрожують затяжні суди, а витрати на стрічку можуть збільшитися в разі.

Крім того, прагнення співпродюсерок Ло та Міґунової-Далі не допустити в прокат фільм російського опозиціонера може викликати обурення серед "антитрампівського електорату", який засуджує війну Росії проти України, і заразом втягнути Деппа у черговий скандал.

Ставлення Булгакова до України

У серпні 2022 року секретаріат Національної спілки письменників України вимагав ліквідувати музей Булгакова в Києві. Представники спілки зазначили, що автор роману "Майстер і Маргарита" паплюжив і "затято ненавидів Україну та її незалежність". Зокрема в його романі 1925 року "Біла гвардія" Булгаков вклав в уста одного з героїв слова: "Я б вашого гетьмана (Павла Скоропадського) за влаштування цієї миленької України повісив би першим!"

У квітні 2024 року експертна комісія Українського інституту національної пам’яті визнала об'єкти, присвячені Булгакову, символом російської імперії, вказавши на цілковиту відсутність у творах письменника позитивних персонажів-українців і заперечення ним самого факту існування української нації.

Нагадаємо, у квітні 2025 року ЗМІ розповідали, що Джонні Депп пожертвував іміджем заради нової ролі в кримінальному трилері Марка Вебба Day Drinker ("П’яниця").