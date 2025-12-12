Я перестала красить волосы — теперь ко мне относятся иначе на собеседованиях

52-летняя специалист по маркетингу Джиллиан Боумен столкнулась с открытым проявлением эйджизма после того, как решила отказаться от окрашивания волос. По ее словам, седина спровоцировала предвзятое отношение рекрутеров, которые начали ставить под сомнение ее квалификацию.

Жительница пригорода Торонто Джиллиан Боумен, которая имеет многолетний опыт в сферах маркетинга и управления, поделилась своей историей борьбы со стереотипами на рынке труда. Женщина рассказала изданию Business Insider, что во время пандемии решила больше не подкрашивать корни и приняла свой естественный вид. Однако этот шаг неожиданно повлиял на ее профессиональную деятельность.

Стереотипные представления

По словам Боумен, во время одного из собеседований на должность директора по маркетингу (CMO) молодая рекрутерка даже не пыталась проверить ее профессиональные компетенции. Вместо вопросов о стратегии или digital-инструментах, специалист по найму сосредоточилась на опыте десятилетней давности.

Рекрутер аргументировала такой подход тем, что кандидатка напоминает ей мать, которая "даже не умеет пользоваться смартфоном". Сотрудница компании призналась, что просто не хотела задавать сложные вопросы о цифровых технологиях, чтобы не ставить женщину в неловкое положение.

Сложности в поиске работы

Боумен также рассказала о другом случае, когда ей отказали из-за "чрезмерной зрелости", которая якобы не вписывалась в коллектив. Она подчеркнула, что такие выводы безосновательны, поскольку она не имеет никаких проблем с подчинением младшим руководителям и активно следит за развитием ИИ.

Несмотря на трудности, специалист настаивает: компании теряют ценный ресурс, игнорируя представителей поколения X. Она убеждена, что именно кандидаты с десятилетиями опыта обладают необходимой адаптивностью, поскольку прошли путь от эпохи факсов до расцвета нейросетей.

Сейчас Джиллиан продолжает работать на контрактах, отказываясь менять внешность только ради того, чтобы соответствовать устаревшим ожиданиям работодателей.

