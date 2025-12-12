Я перестала фарбувати волосся — тепер до мене ставляться інакше на співбесідах

52-річна фахівчиня з маркетингу Джилліан Боумен зіткнулася з відкритим проявом ейджизму після того, як вирішила відмовитися від фарбування волосся. За її словами, сивина спровокувала упереджене ставлення рекрутерів, які почали ставити під сумнів її кваліфікацію.

Мешканка передмістя Торонто Джилліан Боумен, яка має багаторічний досвід у сферах маркетингу та управління, поділилася своєю історією боротьби зі стереотипами на ринку праці. Жінка розповіла виданню Business Insider, що під час пандемії вирішила більше не підфарбовувати корені та прийняла свій природний вигляд. Проте цей крок несподівано вплинув на її професійну діяльність.

Стереотипні уявлення

За словами Боумен, під час однієї зі співбесід на посаду директора з маркетингу (CMO) молода рекрутерка навіть не намагалася перевірити її професійні компетенції. Замість питань про стратегію чи digital-інструменти, фахівчиня з найму зосередилася на досвіді десятирічної давнини.

Рекрутерка аргументувала такий підхід тим, що кандидатка нагадує їй матір, яка "навіть не вміє користуватися смартфоном". Співробітниця компанії зізналася, що просто не хотіла ставити складні запитання про цифрові технології, аби не ставити жінку у незручне становище.

Складнощі у пошуку роботу

Боумен також розповіла про інший випадок, коли їй відмовили через "надмірну зрілість", яка нібито не вписувалася в колектив. Вона підкреслила, що такі висновки є безпідставними, оскільки вона не має жодних проблем із підпорядкуванням молодшим керівникам та активно стежить за розвитком ШІ.

Попри труднощі, фахівчиня наполягає: компанії втрачають цінний ресурс, ігноруючи представників покоління X. Вона переконана, що саме кандидати з десятиліттями досвіду володіють необхідною адаптивністю, оскільки пройшли шлях від епохи факсів до розквіту нейромереж.

Наразі Джилліан продовжує працювати на контрактах, відмовляючись змінювати зовнішність лише задля того, щоб відповідати застарілим очікуванням роботодавців.

