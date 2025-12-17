Милле Йовович — 50. Как украинка из Киева покорила Голливуд (фото)

17 декабря 1975 года в Киеве, в обычной семье актрисы и врача, родилась девочка, которой суждено было стать лицом Голливуда. Ее назвали Милица Богдановна Йовович. Тогда никто не мог представить, что этот ребенок из Украины впоследствии станет мировой звездой экшн-кино — Миллой Йовович.

Сегодня актрисе исполняется 50 лет. Фокус по этому случаю рассказывает, как сложилась жизнь звездной уроженки Киева.

Семья Миллы Йовович

Ее мать, Галина Логинова, была украинской актрисой (отец — врач сербского происхождения). Но карьера в СССР сложилась тяжело: из-за брака с иностранцем ее фактически отстранили от профессии. Именно это решение — искать свободы и будущего для дочери — стало судьбоносным. Когда Милли было пять, семья покинула Киев. Сначала был Лондон, а потом — Соединенные Штаты.

Америка не ждала с распростертыми объятиями. Маленькая Милла рано повзрослела. Мать верила в ее талант и настойчиво водила дочь на кастинги. Уже в 11 лет Милла появляется на страницах глянца. Она быстро становится одной из самых молодых моделей в мире, а впоследствии — лицом Revlon.

Милла Йовович Фото: Википедия

"Пятый элемент" и другие

Роль Лилу в "Пятом элементе" — странного, молчаливого, но невероятно сильного существа — стала ее вторым рождением. Милла не просто сыграла персонажа, она создала образ, который вошел в историю кино. После премьеры уроженка Киева проснулась звездой.

Дальше была Жанна д'Арк, а затем — роль, которая закрепила за ней статус королевы экшна. "Обитель зла" превратила Миллу Йовович в символ женщины-воина нового типа. Ее героиня не была "приложением" к мужскому персонажу — она была центром истории. На протяжении 14 лет франшиза собирала полные залы, а сама Милла стала одной из самых кассовых актрис в истории жанра.

Трейлер фильма "Пятый элемент"

Личная жизнь Миллы Йовович

На съемочной площадке "Обители зла" она встретила и свою любовь — режиссера Пола В. С. Андерсона. Их союз оказался крепким и творческим.

Звездная пара поженилась в 2009 году. Они воспитывают троих общих детей — дочерей Эвер, Дашиэль и Осиан. До этого Йовович состояла в браках с режиссером Люком Бессоном и актером Шоном Эндрюсом.

Милла Йовович с мужем Фото: Milla Jovovich/Instagram

Что Милла говорила об Украине

Несмотря на десятилетия жизни в США, Милла никогда не отрекалась от своего происхождения. В интервью она не раз подчеркивала: "Я родилась в Киеве". Она говорила об Украине с теплом, сочувствовала украинцам во время большой войны с РФ, поддерживала гуманитарные инициативы.

"Я скорблю вместе с народом Украины. Слава Украине!", — писала актриса после массированного обстрела со стороны РФ в октябре 2022 года.

В начале войны с Россией актриса публично поддержала Украину, призвав коллег жертвовать деньги на благотворительные организации, которые помогают ВСУ.

"Мою страну и народ бомбят. Друзья и семья прячутся", — говорила Милла.

Дочери Миллы Йовович Фото: Instagram millajovovich

