Міллі Йовович — 50. Як українка з Києва підкорила Голлівуд (фото)

17 грудня 1975 року в Києві, у звичайній родині акторки й лікаря, народилася дівчинка, якій судилося стати обличчям Голлівуду. Її назвали Милиця Богданівна Йовович. Тоді ніхто не міг уявити, що ця дитина з України згодом стане світовою зіркою екшн-кіно — Міллою Йовович.

Сьогодні акторці виповнюється 50 років. Фокус з цієї нагоди розповідає, як склалося життя зіркової уродженки Києва.

Родина Мілли Йовович

Її мати, Галина Логінова, була українською акторкою (батько — лікар сербського походження). Але кар’єра в СРСР склалася важко: через шлюб з іноземцем її фактично усунули від професії. Саме це рішення — шукати свободи й майбутнього для доньки — стало доленосним. Коли Міллі було п’ять, родина залишила Київ. Спочатку був Лондон, а потім — Сполучені Штати.

Америка не чекала з розкритими обіймами. Маленька Мілла рано подорослішала. Мати вірила в її талант і наполегливо водила доньку на кастинги. Уже в 11 років Мілла з’являється на сторінках глянцю. Вона швидко стає однією з наймолодших моделей у світі, а згодом — обличчям Revlon.

Мілла Йовович Фото: Вікіпедія

"Пʼятий елемент" та інші

Роль Лілу в "Пʼятому елементі" — дивної, мовчазної, але неймовірно сильної істоти — стала її другим народженням. Мілла не просто зіграла персонажа, вона створила образ, який увійшов в історію кіно. Після прем’єри уродженка Києва прокинулася зіркою.

Далі була Жанна д’Арк, а згодом — роль, яка закріпила за нею статус королеви екшну. "Оселя зла" перетворила Міллу Йовович на символ жінки-воїна нового типу. Її героїня не була "додатком" до чоловічого персонажа — вона була центром історії. Протягом 14 років франшиза збирала повні зали, а сама Мілла стала однією з найкасовіших акторок в історії жанру.

Трейлер фільму "Пʼятий елемент"

Особисте життя Мілли Йовович

На знімальному майданчику "Оселі зла" вона зустріла і своє кохання — режисера Пола В. С. Андерсона. Їхній союз виявився міцним і творчим.

Зіркова пара одружилася у 2009 році. Вони виховують трьох спільних дітей — доньок Евер, Дашіель та Осіан. До цього Йовович перебувала у шлюбах з режисером Люком Бессоном та актором Шоном Ендрюсом.

Мілла Йовович з чоловіком Фото: Milla Jovovich/Instagram

Що Мілла говорила про Україну

Попри десятиліття життя в США, Мілла ніколи не зрікалася свого походження. В інтерв’ю вона не раз наголошувала: "Я народилася в Києві". Вона говорила про Україну з теплом, співчувала українцям під час великої війни з РФ, підтримувала гуманітарні ініціативи.

"Я сумую разом із народом України. Слава Україні!", — писала акторка після масованого обстрілу з боку РФ в жовтні 2022 року.

На початку війни з Росією акторка публічно підтримала Україну, закликавши колег жертвувати гроші на благодійні організації, які допомагають ЗСУ.

"Мою країну і народ бомблять. Друзі та сім'я ховаються", — казала Мілла.

Доньки Мілли Йовович Фото: Instagram millajovovich

