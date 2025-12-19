Могилевская ответила на нарекания об усыновленных детях: "Но вы не родная"

Украинская певица Наталья Могилевская оказалась в центре обсуждения после того, как опубликовала видео, в котором призналась, что ей стало обидно из-за ситуации с младшей дочерью Софией.

Исполнительница эмоционально поделилась переживаниями о материнстве и отношениях с детьми. Оказалось, что маленькая София обиделась на маму.

Наталья Могилевская обидела дочь

"Вчера я обидела Соню, — призналась Наталья, — Я рассказала Соне, что все эмоции являются нормальными: и злость, и обиды... Я сказала, что солнышко на небе тоже не всегда светит — иногда бывает дождь, иногда бывают облака. Так же и люди имеют разные эмоции, и все они нормальные... Поэтому я учу ее злость сливать на подушку или на прыжки в постели... А чувство обиды лечить умением просить прощения".

Могилевская отметила, что попросила прощения у дочери и это дало ей понимание, что мама тоже может ошибаться.

Впрочем, одна из подписчиц заявила, что, несмотря на старания певицы, старшая дочь якобы никогда не будет воспринимать ее как родную.

"Знайте, Наталья, вы прекрасная мама, но не родная... взрослая дочь уже мыслит иначе... вы будете делать для нее все, она скажет "спасибо", но вы не родная", — написала пользовательница сети.

Сама Могилевская не оставила комментарий без ответа. Она подчеркнула, что родственность определяется не кровными связями, а любовью и уважением.

Наталья Могилевская с дочкой Фото: nataliya_mogilevskaya

"Муж или подруга тоже не с вами одной крови, но могут любить вас всю жизнь, если есть искренняя любовь и уважение. Чужой взрослый человек становится родным", — подчеркнула певица.

Наталья Могилевская с дочкой Фото: nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская стала мамой

В первую неделю полномасштабной войны артистка встретила любимого мужчину по имени Валентин. Он спасал беременную сестру Могилевской. Со временем пара решилась на пополнение в семье. Они усыновили двух родных сестер — Мишель и Софию. По словам знаменитости, они не думали долго, а решение было принято всего за одну минуту.

