Могилевська відповіла на дорікання про всиновлених дітей: "Але ви не рідна"

Українська співачка Наталія Могилевська опинилася в центрі обговорення після того, як опублікувала відео, у якому зізналася, що їй стало прикро через ситуацію з молодшою донькою Софією.

Виконавиця емоційно поділилася переживаннями про материнство та стосунки з дітьми. Виявилося, що маленька Софія образилася на маму.

Наталя Могилевська образила доньку

"Вчора я образила Соню, — зізналася Наталія. — Я розповіла Соні, що всі емоції є нормальними: і злість, і образи… Я сказала, що сонечко на небі також не завжди світить — інколи буває дощ, інколи бувають хмари. Так само і люди мають різні емоції, і всі вони нормальні… Тому я навчаю її злість зливати на подушку або на стрибки у ліжку… А почуття образи лікувати вмінням просити вибачення".

Могилевська наголосила, що попросила пробачення у доньки і це дало їй розуміння, що мама теж може помилятися.

Втім, одна з підписниць заявила, що, попри старання співачки, старша донька нібито ніколи не сприйматиме її як рідну.

"Знайте, Наталіє, ви прекрасна мама, але не рідна… доросла донька вже мислить інакше… ви будете робити для неї все, вона скаже "дякую", але ви не рідна", — написала користувачка мережі.

Сама Могилевська не залишила коментар без відповіді. Вона наголосила, що рідність визначається не кровними зв’язками, а любов’ю та повагою.

Наталя Могилевська з донькою Фото: nataliya_mogilevskaya

"Чоловік або подруга теж не з вами однієї крові, але можуть любити вас усе життя, якщо є щира любов і повага. Чужа доросла людина стає рідною", — наголосила співачка.

Наталя Могилевська стала мамою

У перший тиждень повномасштабної війни артистка зустріла коханого чоловіка на імʼя Валентин. Він рятував вагітну сестру Могилевської. З часом пара зважилася на поповнення в родині. Вони всиновили двох рідних сестер — Мішель та Софію. За словами знаменитості, вони не думали довго, а рішення було ухвалене лише за одну хвилину.

