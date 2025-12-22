"Организм сдался": известный украинский певец сообщил об ухудшении состояния здоровья

Фронтмен группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец сообщил об ухудшении его самочувствия. Артист признался, что уже пятый день болеет бронхитом, из-за чего вынужден сделать паузу в концертной деятельности.

По его словам, несмотря на лечение и капельницы, голос и физическое состояние не позволяют полноценно выступать на сцене. В связи с этим группа была вынуждена отменить ближайший концерт в Днепре. Об этом музыкант рассказал в Instagram.

"Отыграли Кременчуг, первый концерт в Днепре и должен был быть второй, но мой организм сдался. Я пятый день болею бронхитом, капаю капельницы, лечусь, но все же контент, который я должен был дать со сцены и голос, которым бы должен был к вам петь, меня немножко подводит", — признался Танчинец.

В то же время Сергей Танчинец заверил поклонников, что это лишь временный перерыв. Артист уже объявил новую дату концерта — выступление в Днепре планируют перенести на 17 февраля следующего года.

"Прошу разрешения перенести концерт на 17 февраля. Будьте здоровы, берегите себя и, надеюсь, до встречи", — сказал Сергей.

Певец поблагодарил фанатов за поддержку и пожелал всем беречь здоровье, выразив надежду на скорую встречу.

