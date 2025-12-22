"Організм здався": відомий український співак повідомив про погіршення здоров'я
Фронтмен гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець повідомив про погіршення його самопочуття. Артист зізнався, що вже п’ятий день хворіє на бронхіт, через що змушений зробити паузу в концертній діяльності.
За його словами, попри лікування та крапельниці, голос і фізичний стан не дозволяють повноцінно виступати на сцені. У зв’язку з цим гурт був змушений скасувати найближчий концерт у Дніпрі. Про це музикант розповів у Instagram.
"Відіграли Кременчук, перший концерт в Дніпрі і мав бути другий, але мій організм здався. Я п'ятий день хворію на бронхіт, крапаю крапельниці, лікуюся, але все ж таки контент, який я мав дати зі сцени і голос, яким би мав до вас співати, мене трошки підводить", — зізнався Танчинець.
Водночас Сергій Танчинець запевнив шанувальників, що це лише тимчасова перерва. Артист уже оголосив нову дату концерту — виступ у Дніпрі планують перенести на 17 лютого наступного року.
"Прошу дозволу перенести концерт на 17 лютого. Будьте здорові, бережіть себе і, сподіваюся, до зустрічі", — сказав Сергій.
Співак подякував фанатам за підтримку та побажав усім берегти здоров’я, висловивши надію на швидку зустріч.
