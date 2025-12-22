Российский певец из группы "Би-2" перечислил деньги украинцам

Солист российской рок-группы "Би-2" Егор Бортник, более известный под псевдонимом Лева, обратился к своим подписчикам с призывом поддержать жителей Каменского Днепропетровской области. Город нуждается в помощи после масштабных российских атак.

Артист опубликовал обращение в социальных сетях, где рассказал о сложной ситуации в городе. Он отметил, что жители Каменского переживают тяжелые времена из-за отсутствия нормального освещения и отопления.

"Людям тяжело, холодно и страшно. Я знаю это, потому что там живет мой друг — Раввин Леви Стамблер. Он и его община собирают средства на портативные электростанции, чтобы дать пожилым людям тепло, свет и возможность пережить эту зиму", — поделился музыкант.

Солист "Би-2" поддержал сбор

Лева также обратил внимание на то, что в город прибыли семьи с детьми, которые вынуждены были покинуть свои дома в Луганской, Донецкой и Днепропетровской областях из-за активных боевых действий. Артист призвал всех неравнодушных присоединиться к помощи, отметив, что даже минимальный вклад может иметь большое значение.

В своем посте музыкант разместил ссылки на два благотворительных сбора: первый направлен на поддержку местной общины и закупку электрогенераторов, второй — на помощь семьям переселенцев. Завершая обращение, Бортник поблагодарил всех, кто готов поддержать инициативу.

Гуманитарный кризис

Гуманитарный кризис в Каменском обострился после ночной атаки 6 ноября. По данным Воздушных сил Украины и мониторинговых ресурсов, над населенным пунктом одновременно зафиксировали более десяти беспилотников, после чего прозвучал ряд мощных взрывов.

Заметим, что Егор Бортник неоднократно высказывал свою позицию относительно войны России против Украины. В мае 2023 года он публично осудил военное вторжение РФ и заявил, что не планирует возвращаться на родину. В феврале следующего года певец подтвердил свою позицию, добавив, что больше не видит для себя будущего в России. Тамошнее министерство юстиции добавило его в реестр так называемых "иноагентов".

Егор Бортник неоднократно высказывал свою позицию относительно войны России против Украины Фото: Наша Ніва

Музыкант регулярно критикует Путина. Он опубликовал резкое обращение к руководству РФ, в котором призвал прекратить военные действия, вывести вооруженные силы с территории Украины и признал Крым украинским.

Молдова предоставила убежище членам коллектива "Би-2", которые высказались против военных действий. Часть музыкантов уже получила молдавское гражданство.

Егор Бортник из "Би-2" поделился своими комментариями относительно инцидента с задержанием в Таиланде.

Также стоит упомянуть, что весной 2022 года группа "Би-2" отказалась от выступления в Омске из-за символики буквы Z. В своем Instagram-аккаунте артисты объяснили ситуацию: они прибыли в город накануне концерта, провели техническую подготовку и были полностью готовы к выступлению, однако им не позволили выйти на сцену, из-за чего мероприятие пришлось отменить.