Російський співак з гурту "Бі-2" перерахував гроші українцям

Соліст російського рок-гурту "Бі-2" Єгор Бортник, більш відомий під псевдонімом Льова, звернувся до своїх підписників із закликом підтримати жителів Кам'янського на Дніпропетровщині. Місто потребує допомоги після масштабних російських атак.

Артист опублікував звернення в соціальних мережах, де розповів про складну ситуацію в місті. Він зазначив, що жителі Кам'янського переживають важкі часи через відсутність нормального освітлення та опалення.

"Людям важко, холодно і страшно. Я знаю це, тому що там живе мій друг — Раввін Леві Стамблер. Він і його громада збирають кошти на портативні електростанції, щоб дати літнім людям тепло, світло і можливість пережити цю зиму", — поділився музикант.

Соліст "Бі-2" підтримав збір

Льова також звернув увагу на те, що до міста прибули родини з дітьми, які змушені були покинути свої домівки в Луганській, Донецькій та Дніпропетровській областях через активні бойові дії. Артист закликав усіх небайдужих долучитися до допомоги, наголосивши, що навіть мінімальний внесок може мати велике значення.

У своєму пості музикант розмістив посилання на два благодійні збори: перший спрямований на підтримку місцевої громади та закупівлю електрогенераторів, другий — на допомогу сім'ям переселенців. Завершуючи звернення, Бортник подякував всім, хто готовий підтримати ініціативу.

Гуманітарна криза

Гуманітарна криза в Кам'янському загострилася після нічної атаки 6 листопада. За даними Повітряних сил України та моніторингових ресурсів, над населеним пунктом одночасно зафіксували понад десять безпілотників, після чого пролунала низка потужних вибухів.

Зауважимо, що Єгор Бортник неодноразово висловлював свою позицію щодо війни Росії проти України. У травні 2023 року він публічно засудив військове вторгнення РФ та заявив, що не планує повертатися на батьківщину. У лютому наступного року співак підтвердив свою позицію, додавши, що більше не бачить для себе майбутнього в Росії. Тамтешнє міністерство юстиції додало його до реєстру так званих "іноагентів".

Єгор Бортник неодноразово висловлював свою позицію щодо війни Росії проти України Фото: Наша Ніва

Музикант регулярно критикує Путіна. Він опублікував різке звернення до керівництва РФ, в якому закликав припинити воєнні дії, вивести збройні сили з території України та визнав Крим українським.

