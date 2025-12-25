Выставил все свое имущество на аукцион: какое наследство оставил Андрей Яценко с Green Grey

25 декабря — день рождения человека, без которого трудно представить украинскую альтернативную сцену 1990-2000-х. Андрей Яценко, более известный под сценическим именем Дизель (Diezel), был гитаристом, композитором и соучредителем культовой группы Green Grey.

Музыка, энергия и гражданская позиция Андрей Яценко оставили глубокий след в сердцах нескольких поколений слушателей. Фокус предлагает вспомнить жизненный путь музыканта и его вклад в музыкальную индустрию Украины.

Ранние годы и путь к музыке

Андрей Яценко родился в Киеве. Музыка увлекла его еще в детстве — уже с 10 лет он выступал на сцене. Несмотря на это, Андрей получил медицинское образование, демонстрируя редкое сочетание рациональности и творчества.

В 1988 году он проходил службу в советской армии, где был участником ансамбля песни и пляски Центральной группы войск — именно там закалился его сценический опыт и дисциплина музыканта.

Відео дня

Рождение Green Grey

Судьбоносной стала встреча в 1993 году с Дмитрием Муравицким (Муриком), студентом-медиком и вокалистом. Сначала Мурик колебался, но в конце концов выбрал музыку.

В мае 1993 года вместе с Анатолием Вексклярским они основали Green Grey. Андрей Яценко (Дизель) стал не только гитаристом, но и одним из ключевых идеологов группы.

Green Grey на Таврийских играх Фото: Соцсети

Взлет, эксперименты и собственный стиль

Уже в первые месяцы существования Green Grey начали активно выступать, участвовать в фестивалях и получать награды. Группа вошла в историю как одна из первых в Украине, кто смело соединил:

рок

фанк

хип-хоп

трип-хоп

электронику, техно и дабстеп

Музыканты в шутку называли свой стиль "укр-поп", по аналогии с брит-попом, но фактически создали уникальный жанр, которого до них не существовало.

Отдельного внимания заслуживают концертные шоу Green Grey: живой балет, диджей, пиротехника, световые эффекты. Для украинского шоубизнеса 90-х это была настоящая революция.

Дискография и признание

За более чем 30 лет существования группа выпустила 7 студийных альбомов:

Зеленый серый;

550 МФ;

Эмигрант;

Метаморфоза;

Глаз леопарда;

WTF?!

Спичка.

Также вышли концертный альбом "Две эпохи" и сборники Greatest Hits и The Best.

Среди знаковых хитов — "Под дождем", "Эмигрант", "Мазафака", "Стереосистема", "Тот день" — песни, ставшие символами 90-х.

Зеленый серый:

дважды выступали на MTV Europe Music Awards;

в 1996 году первыми среди украинских групп подписали контракт с Pepsi — беспрецедентный шаг для того времени

Гражданская позиция и война

После начала полномасштабного вторжения в 2022 году Андрей Яценко вступил в ряды Вооруженных сил Украины, в батальон "Мрия".

До этого он активно занимался волонтерством — помогал с эвакуацией семей за границу, используя собственные международные контакты.

Через год Green Grey отправились в благотворительный тур, собирая средства на нужды украинских военных.

Андрей Яценко вступил в ряды Вооруженных сил Украины Фото: Соцсети

Личная жизнь

Женой Андрея была рэперша Евгения Фара. В интервью музыкант рассказывал, что они сознательно переходили на украинский язык — как в быту, так и в творчестве, воспринимая это как часть собственной идентичности и внутреннего выбора.

Андрей Яценко (Дизель): интересные факты

В течение почти 30 лет существования группы Андрей Яценко был единственным постоянным участником коллектива с 1993 по 2025 год.

Перед тем как Дизель ушел из жизни, группа планировала всеукраинский тур, в частности концерты в Днепре, Харькове, Одессе и других городах — но из-за его внезапной смерти тур был отменен.

Во время полномасштабного вторжения группа перевела некоторые хиты на украинский язык, в том числе "Под дождем", что стало важным жестом для фанатов.

Название Green Grey не имеет глубокого смысла — это "просто сочетание двух цветов", которое придумали музыканты перед выступлением.

Green Grey неоднократно отмечались в различных акциях и совместных проектах, а сам Дизель акцентировал на важности социального участия музыки в жизни страны.

В 2022 году Андрей Яценко выставил все свое имущество на аукцион, а деньги направили на поддержку Вооруженных сил Украины, что показывает его гражданскую позицию.

Выступление Green Grey в 2023 году Фото: Соцсети

Смерть Дизеля

20 октября 2025 года Андрей Яценко ушел из жизни на 56-м году.

О смерти сообщили на официальной странице Green Grey в Facebook. Впоследствии стало известно, что официальная причина смерти — сердечная недостаточность, вызванная ишемической болезнью сердца. Сердце музыканта остановилось в 9 часов утра.

Прощание с Андреем состоялось в Доме кино Национального союза кинематографистов Украины.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, солист Green Grey собирает деньги на срочную операцию.