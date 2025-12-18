Умер Дизель из Green Grey: Мурик рассказал о последнем разговоре с коллегой

Украинский певец и участник группы Green Grey Дмитрий Муравицкий (выступает под сценическим именем Мурик) признался, как узнал о смерти своего коллеги Андрея Яценко (Дизеля) в октябре этого года и о чем они в последний раз вели разговор.

Дизель ушел из жизни два месяца назад. Мурик в интервью Славе Демину раскрыл, что группа Green Grey продолжает существование, а работа над их альбомом продолжается.

Как узнал о смерти Дизеля

Жена Андрея Яценко позвонила Дмитрию в восемь или девять утра в тот день.

"Вот она мне сразу и позвонила. Она плачет и говорит, что Андрюха умер. Я не могу передать это состояние. В голове не укладывается. Только на сцене недавно были", — говорит Мурик.

После звонка музыкант позвонил их коллеге Александру, а впоследствии куча людей начали звонить самому Мурику, когда новость активно распространялась по сети.

"Я в отчаянии был. Я вижу, но не верю. Трудно воспринять. Нокдаун. Но ведь и после нокдауна боксеры выходят и продолжают", — вспоминает Мурик.

Відео дня

Андрей Яценко Фото: Instagram

Последний разговор

Дмитрий с Андреем в последний раз говорили об альбоме, работа над которым не прекращается до сих пор. Также они должны были записать видеообращение для Харькова, но перенесли это на потом.

"Следующий день наступил, а уже Андрюхи не было", — говорит Мурик.

Артист рассказал, что причиной смерти стали проблемы с сердцем. Дизель жаловался на боль в груди и как раз должен был идти провериться к врачу, но уже не успел.

"Мы к себе относимся очень легкомысленно. Надо следить за собой", — считает Дмитрий.

Дизель и Мурик Фото: Instagram

Умер основатель группы Green Grey

20 октября стало известно, что в возрасте 55 лет умер украинский рок-музыкант, лидер и основатель группы Green Grey Андрей Яценко. У музыканта были проблемы с сердцем.

Как раз перед тем группа опубликовала анонс украинского перевода песни известной "Под дождем" и планировала тур по Украине.

Дизель умер 20 октября Фото: Соцсети

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Дмитрий Муравицкий пожаловался на серьезные проблемы со здоровьем. Ему были срочно нужны средства на медицинское вмешательство.

Мурик обратился к сторонникам после смерти своего коллеги.

Также Фокус рассказывал, что известно об основателе группы Green Grey.