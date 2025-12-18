Помер Дизель з Green Grey: Мурік розповів про останню розмову з колегою
Український співак та учасник гурту Green Grey Дмитро Муравицький (виступає під сценічним ім'ям Мурік) зізнався, як дізнався про смерть свого колеги Андрія Яценка (Дизеля) в жовтні цього року та про що вони востаннє вели розмову.
Дизель пішов із життя два місяці тому. Мурік в інтервʼю Славі Дьоміну розкрив, що гурт Green Grey продовжує існування, а робота над їхнім альбомом триває.
Як дізнався про смерть Дизеля
Дружина Андрія Яценка подзвонила Дмитру о восьмій чи девʼятій ранку того дня.
"Ось вона мені одразу і подзвонила. Вона плаче і каже, що Андрюха помер. Я не можу передати цей стан. В голові не вкладується. Тільки на сцені недавно були", — каже Мурік.
Після дзвінка музикант подзвонив їхньому колезі Олександру, а згодом купа людей почали телефонувати самому Муріку, коли новина активно ширилася мережею.
"Я в розпачі був. Я бачу, але не вірю. Важко сприйняти. Нокдаун. Але ж і після нокдауну боксери виходять і продовжують", — пригадує Мурік.
Остання розмова
Дмитро з Андрієм востаннє говорили про альбом, робота над яким не припиняється досі. Також вони повинні були записати відеозвернення для Харкова, але перенесли це на потім.
"Наступний день настав, а вже Андрюхи не було", — каже Мурік.
Артист розповів, що причиною смерті стали проблеми із серцем. Дизель скаржився на біль у грудях і якраз мав йти перевіритися до лікаря, але вже не встиг.
"Ми до себе відносимось дуже легковажко. Треба слідкувати за собою", — вважає Дмитро.
Помер засновник гурту Green Grey
20 жовтня стало відомо, що у віці 55 років помер український рок-музикант, лідер і засновник гурту Green Grey Андрій Яценко. У музиканта були проблеми із серцем.
Якраз перед тим гурт опублікував анонс українського перекладу пісні відомої "Під дощем" та планував тур Україною.
