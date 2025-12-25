Виставив усе своє майно на аукціон: яку спадщину лишив Андрій Яценко з Green Grey

25 грудня — день народження людини, без якої важко уявити українську альтернативну сцену 1990–2000-х. Андрій Яценко, більш відомий під сценічним ім’ям Дизель (Diezel), був гітаристом, композитором і співзасновником культового гурту Green Grey.

Музика, енергія та громадянська позиція Андрій Яценка залишили глибокий слід у серцях кількох поколінь слухачів. Фокус пропонує пригадати життєвий шлях музиканта та його вклад в музичну індустрію України.

Ранні роки та шлях до музики

Андрій Яценко народився у Києві. Музика захопила його ще в дитинстві — вже з 10 років він виступав на сцені. Попри це, Андрій здобув медичну освіту, демонструючи рідкісне поєднання раціональності й творчості.

У 1988 році він проходив службу в радянській армії, де був учасником ансамблю пісні й танцю Центральної групи військ — саме там загартувався його сценічний досвід і дисципліна музиканта.

Народження Green Grey

Доленосною стала зустріч у 1993 році з Дмитром Муравицьким (Муріком), студентом-медиком і вокалістом. Спершу Мурік вагався, але зрештою обрав музику.

У травні 1993 року разом з Анатолієм Вексклярським вони заснували Green Grey. Андрій Яценко (Дизель) став не лише гітаристом, а й одним із ключових ідеологів гурту.

Green Grey на Таврійських іграх Фото: Соцмережі

Зліт, експерименти та власний стиль

Уже в перші місяці існування Green Grey почали активно виступати, брати участь у фестивалях і здобувати нагороди. Гурт увійшов в історію як один із перших в Україні, хто сміливо поєднав:

рок

фанк

хіп-хоп

трип-хоп

електроніку, техно та дабстеп

Музиканти жартома називали свій стиль "укр-поп", за аналогією з брит-попом, але фактично створили унікальний жанр, якого до них не існувало.

Окремої уваги заслуговують концертні шоу Green Grey: живий балет, діджей, піротехніка, світлові ефекти. Для українського шоубізнесу 90-х це була справжня революція.

Дискографія та визнання

За понад 30 років існування гурт випустив 7 студійних альбомів:

Green Grey;

550 MF;

Емігрант;

Метаморфоза;

Око леопарда;

WTF?!;

Сірник.

Також вийшли концертний альбом "Дві епохи" та збірки Greatest Hits і The Best.

Серед знакових хітів — "Под дождем", "Эмигрант", "Мазафака", "Стереосистема", "Тот день" — пісні, що стали символами 90-х.

Green Grey:

двічі виступали на MTV Europe Music Awards;

у 1996 році першими серед українських гуртів підписали контракт з Pepsi — безпрецедентний крок для того часу

Громадянська позиція та війна

Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Андрій Яценко вступив до лав Збройних сил України, до батальйону "Мрія".

До цього він активно займався волонтерством — допомагав із евакуацією родин за кордон, використовуючи власні міжнародні контакти.

Через рік Green Grey вирушили у благодійний тур, збираючи кошти на потреби українських військових.

Андрій Яценко долучився до лав Збройних сил України Фото: Соцмережі

Особисте життя

Дружиною Андрія була реперка Євгенія Фара. В інтерв’ю музикант розповідав, що вони свідомо переходили на українську мову — як у побуті, так і в творчості, сприймаючи це як частину власної ідентичності та внутрішнього вибору.

Андрій Яценко (Дизель): цікаві факти

Протягом майже 30 років існування гурту Андрій Яценко був єдиним постійним учасником колективу з 1993 по 2025 рік.

Перед тим як Дизель відійшов з життя, гурт планував всеукраїнський тур, зокрема концерти в Дніпрі, Харкові, Одесі та інших містах — але через його раптову смерть тур було скасовано.

Під час повномасштабного вторгнення група переклала деякі хіти українською мовою, в тому числі "Под дождем", що стало важливим жестом для фанатів.

Назва Green Grey не має глибокого сенсу — це "просто поєднання двох кольорів", яке придумали музиканти перед виступом.

Green Grey неодноразово відзначалися в різних акціях і спільних проектах, а сам Дизель акцентував на важливості соціальної участі музики у житті країни.

У 2022 році Андрій Яценко виставив усе своє майно на аукціон, а гроші спрямували на підтримку Збройних сил України, що показує його громадянську позицію.

Виступ Green Grey у 2023 році Фото: Соцмережі

Смерть Дизеля

20 жовтня 2025 року Андрій Яценко пішов із життя на 56-му році.

Про смерть повідомили на офіційній сторінці Green Grey у Facebook. Згодом стало відомо, що офіційна причина смерті — серцева недостатність, спричинена ішемічною хворобою серця. Серце музиканта зупинилося о 9-й годині ранку.

Прощання з Андрієм відбулося у Будинку кіно Національної спілки кінематографістів України.

