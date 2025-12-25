Виставив усе своє майно на аукціон: яку спадщину лишив Андрій Яценко з Green Grey
25 грудня — день народження людини, без якої важко уявити українську альтернативну сцену 1990–2000-х. Андрій Яценко, більш відомий під сценічним ім’ям Дизель (Diezel), був гітаристом, композитором і співзасновником культового гурту Green Grey.
Музика, енергія та громадянська позиція Андрій Яценка залишили глибокий слід у серцях кількох поколінь слухачів. Фокус пропонує пригадати життєвий шлях музиканта та його вклад в музичну індустрію України.
Ранні роки та шлях до музики
Андрій Яценко народився у Києві. Музика захопила його ще в дитинстві — вже з 10 років він виступав на сцені. Попри це, Андрій здобув медичну освіту, демонструючи рідкісне поєднання раціональності й творчості.
У 1988 році він проходив службу в радянській армії, де був учасником ансамблю пісні й танцю Центральної групи військ — саме там загартувався його сценічний досвід і дисципліна музиканта.
Народження Green Grey
Доленосною стала зустріч у 1993 році з Дмитром Муравицьким (Муріком), студентом-медиком і вокалістом. Спершу Мурік вагався, але зрештою обрав музику.
У травні 1993 року разом з Анатолієм Вексклярським вони заснували Green Grey. Андрій Яценко (Дизель) став не лише гітаристом, а й одним із ключових ідеологів гурту.
Зліт, експерименти та власний стиль
Уже в перші місяці існування Green Grey почали активно виступати, брати участь у фестивалях і здобувати нагороди. Гурт увійшов в історію як один із перших в Україні, хто сміливо поєднав:
- рок
- фанк
- хіп-хоп
- трип-хоп
- електроніку, техно та дабстеп
Музиканти жартома називали свій стиль "укр-поп", за аналогією з брит-попом, але фактично створили унікальний жанр, якого до них не існувало.
Окремої уваги заслуговують концертні шоу Green Grey: живий балет, діджей, піротехніка, світлові ефекти. Для українського шоубізнесу 90-х це була справжня революція.
Дискографія та визнання
За понад 30 років існування гурт випустив 7 студійних альбомів:
- Green Grey;
- 550 MF;
- Емігрант;
- Метаморфоза;
- Око леопарда;
- WTF?!;
- Сірник.
Також вийшли концертний альбом "Дві епохи" та збірки Greatest Hits і The Best.
Серед знакових хітів — "Под дождем", "Эмигрант", "Мазафака", "Стереосистема", "Тот день" — пісні, що стали символами 90-х.
Green Grey:
- двічі виступали на MTV Europe Music Awards;
- у 1996 році першими серед українських гуртів підписали контракт з Pepsi — безпрецедентний крок для того часу
Громадянська позиція та війна
Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Андрій Яценко вступив до лав Збройних сил України, до батальйону "Мрія".
До цього він активно займався волонтерством — допомагав із евакуацією родин за кордон, використовуючи власні міжнародні контакти.
Через рік Green Grey вирушили у благодійний тур, збираючи кошти на потреби українських військових.
Особисте життя
Дружиною Андрія була реперка Євгенія Фара. В інтерв’ю музикант розповідав, що вони свідомо переходили на українську мову — як у побуті, так і в творчості, сприймаючи це як частину власної ідентичності та внутрішнього вибору.
Андрій Яценко (Дизель): цікаві факти
- Протягом майже 30 років існування гурту Андрій Яценко був єдиним постійним учасником колективу з 1993 по 2025 рік.
- Перед тим як Дизель відійшов з життя, гурт планував всеукраїнський тур, зокрема концерти в Дніпрі, Харкові, Одесі та інших містах — але через його раптову смерть тур було скасовано.
- Під час повномасштабного вторгнення група переклала деякі хіти українською мовою, в тому числі "Под дождем", що стало важливим жестом для фанатів.
- Назва Green Grey не має глибокого сенсу — це "просто поєднання двох кольорів", яке придумали музиканти перед виступом.
- Green Grey неодноразово відзначалися в різних акціях і спільних проектах, а сам Дизель акцентував на важливості соціальної участі музики у житті країни.
- У 2022 році Андрій Яценко виставив усе своє майно на аукціон, а гроші спрямували на підтримку Збройних сил України, що показує його громадянську позицію.
Смерть Дизеля
20 жовтня 2025 року Андрій Яценко пішов із життя на 56-му році.
Про смерть повідомили на офіційній сторінці Green Grey у Facebook. Згодом стало відомо, що офіційна причина смерті — серцева недостатність, спричинена ішемічною хворобою серця. Серце музиканта зупинилося о 9-й годині ранку.
Прощання з Андрієм відбулося у Будинку кіно Національної спілки кінематографістів України.
