В Шотландии заплатят $35 тысяч добровольцу: нужно поселится на необитаемом острове

Украинка, которая сейчас проживает в Шотландии, рассказала об интересной вакансии. Человеку, который согласится работать на необитаемом острове, заплатят около 35 тысяч долларов в год.

В Шотландии ищут человека для работы на необитаемом острове Ханда. Должность рейнджера предусматривает 6-месячный контракт с зарплатой 26 тысяч фунтов стерлингов в год (около $35 тысяч). В обязанности входит прежде всего наблюдение за дикой природой, а также руководство командой волонтеров и помощь туристам, которые посещают остров каждое лето. Что предлагают потенциальным кандидатам на эту позицию, — узнавайте в материале Фокуса.

Работа на острове

"Остров действительно безлюдный. Последние жители покинули его еще в 19 веке. Теперь здесь обитают десятки тысяч морских птиц, тупики, керри и другие. С берега часто можно увидеть китов и гигантских акул", — делится женщина зарегистрирована в TikTok под ником @chuzhozemka1.

На острове Ханда в Шотландии ищут работника Фото: Pixels

По ее словам, на острове нет магазинов, а ближайший поселок — Скюри. Там проживает около 200 человек. Добраться до материка можно на лодке за десять минут, но из-за плохой погоды транспорт иногда не ходит несколько дней.

"Среди преимуществ этой должности — бесплатное жилье и захватывающие пейзажи вокруг. Контракт длится с марта по сентябрь следующего года. По словам менеджера заповедника, это сложная работа. Однако успешный кандидат проведет теплые солнечные дни, в чем я не уверена, в одном из самых красивых и диких городов Шотландии, а в этом у меня сомнения нет", — заключает автор истории.

Что пишут люди?

Зрители в комментариях начали обсуждать это предложение.

"О, мне бы туда. Прекрасная работа. Только ты и природа. Восстанавливаешь свое психическое здоровье, еще и деньги платят. Замечательная работа!" — пишет один из участников обсуждения.

"На год — это копейки", — добавляет другой.

Еще кто-то комментирует: "Хочу такую работу!".

