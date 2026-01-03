У Шотландії заплатять $35 тисяч добровольцю: потрібно поселитися на безлюдному острові

Українка, яка зараз проживає у Шотландії, розповіла про цікаву вакансію. Людині, яка погодиться працювати на безлюдному острові, заплатять близько 35 тисячі доларів за рік.

У Шотландії шукають людину для роботи на безлюдному острові Ханда. Посада рейнджера передбачає 6-місячний контракт із зарплатою 26 тисяч фунтів стерлінгів на рік (близько $35 тисяч). В обов’язки входить насамперед спостереження за дикою природою, а також керівництво командою волонтерів та допомога туристам, які відвідують острів щоліта. Що пропонують потенційним кандидатам на цю позицію, — дізнавайтесь у матеріалі Фокусу.

Робота на острові

"Острів справді безлюдний. Останні мешканці покинули його ще у 19 столітті. Тепер тут мешкають десятки тисяч морських птахів, тупики, кери та інші. З берега часто можна побачити китів і гігантських акул", — ділиться жінка зареєстрована у TikTok під ніком @chuzhozemka1.

Відео дня

На острів Ханда в Шотландыъ шукають працівника Фото: Pixels

За її словами, на острові немає магазинів, а найближче селище — Скюрі. Там проживає близько 200 людей. Дістатися до материка можна на човні за десять хвилин, але через погану погоду транспорт інколи не ходить декілька днів.

"Серед переваг цієї посади — безплатне житло та захопливі краєвиди навколо. Контракт триває з березня по вересень наступного року. За словами менеджера заповідника, це складна робота. Однак успішний кандидат проведе теплі сонячні дні, в чому я не впевнена, в одному з найкрасивіших і найдикіших міст Шотландії, а в цьому в мене сумніві немає", — підсумовує авторка історії.

Що пишуть люди?

Глядачі у коментарях почали обговорювати цю пропозицію.

"О, мені б туди. Прекрасна робота. Тільки ти й природа. Відновлюєш своє психічне здоров’я, ще й гроші платять. Чудова робота!" — пише один з учасників обговорення.

"На рік — це копійки", — додає інший.

Ще хтось коментує: "Хочу таку роботу!".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Жінка, яка живе у Франції, помітила одну рису, яка відрізняє місцевих жителів від українців. Французи, за її словами, не кар’єристи, а більше дбають про родину, задоволення, відчуття комфорту та гармонії з собою.

Окрім того, відома менеджерка з найму розказала, про що треба обов'язково збрехати під час співбесіди.

Крім того, професорка озвучила єдине питання, яке завжди потрібно ставити на співбесіді.